Німецькі видання поширюють тривожний наратив про "нацистський батальйон АЗОВ"

Центр протидії дезінформації при РНБО України звернув увагу, що у німецькомовних медіа декілька останніх тижнів з'явилася тривожна тенденція.

Німецькі ЗМІ поширюють неправдиві наративи щодо українського батальйону "АЗОВ", називаючи його нацистським. Цей наратив використовує російська пропаганда.

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Чому це поганий сигнал

Це небезпечна тенденція, оскільки для німців тема нацистів та їхніх злочинів є гіперчутливою з часів Другої світової війни, тож будь-яка згадка чи опис військових формувань з префіксом "наці" викликає негайний осуд та дистанціювання.

Саме з цією метою рашистські пропагандисти перемкнулися на європейський інформаційний простір і особливо – на Німеччину,

– йдеться в повідомленні.

Батальйон "Азов" створили у 2014 з добровольців, які воювали на Донбасі. Сьогодні полк "АЗОВ" – це окремий загін спецпризначення Національної гвардії України.

Порівняння українців з нацистами – застаріла методика кремля, щоб маніпулювати історичною пам'яттю і провести псевдоаналогії. Звертаємо вашу увагу: такі повідомлення – це російська пропаганда "на виїзді",

– наголосили в Центрі протидії дезінформації.