Володимир Путін готується до захоплення на початку 2022 року приблизно двох третин українських територій. Німецькі ЗМІ показали карту потенційного нападу Росії на Україну.

Інформацію про плани Путіна щодо повномасштабного наступу на Україну та напрямки можливих атак німецьке видання оприлюднило з посиланням на власні джерела серед високопосадовців.

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Карта потенційної атаки Москви

За інформацією, план-максимум Росії щодо війни проти України "лежить у скриньці, а Путін ще не вирішив, чи буде він реалізований". Однак перекидання військ, починаючи з квітня 2021 року, засвідчило, що Кремль, ймовірно, схиляється до реалізації планів нападу.

Представник служби безпеки повідомив виданню, що у випадку наказу Путіна російська армія може одночасно атакувати

із північного Криму,

через окуповані території,

на Сході та з Півночі.

Видання пише, що ця атака може статися наприкінці січня — на початку лютого, якщо Україна та НАТО не виконають вимоги президента Росія.

Водночас інші інсайдери Альянсу вважають, що напад може відбутися в три етапи. А кожна фаза може бути останньою в операції, якщо Захід під впливом вторгнення змінить свої погляди.



Напрямки потенційної атаки Росії на Україну / Карта BILD

Деталі плану Путіна: перша фаза

Високопоставлений офіцер західної розвідки розповів, що під час першого етапу Путін планує захопити Південь України, "щоб забезпечити постачання до Криму, а також відрізати Україну від моря".

Росія має намір використати десантні кораблі, які перекинули з Балтійського моря до регіону навесні, "для перевезення танків та військ із Криму на околиці Одеси".

За словами іншого високопоставленого військового, у Москві планують десантну операцію "на схід від Одеси, між селами Фонтанка та Коблеве". Війська держави-агресорки збираються "просунутися на північний схід від міста, повернути ліворуч і просунутися до Придністров'я". У результаті Одеса може опинитися в оточенні.

На Херсонщині вздовж Дніпра проводитимуть "повітряно-десантні операції спецназу", які заблокують мости через найважливішу річку країни. "З Криму спочатку буде "тільки" артилерійський вогонь по сильних українських позиціях. Тоді українські війська будуть зайняті тут і не зможуть відбити мости за ними".

Крім того, переконане джерело, російські танкові частини, за підтримки військово-морського флоту та авіації, просуватимуться на захід з окупованого Донбасу, потім розділяться та просунуться, з однієї сторони, у Запоріжжя та далі. З іншого сторони будуть просуватися у напрямку Криму.

Якщо цей наступ вдасться, весь Південь України опиниться під контролем Росії.

Друга фаза – північний схід

Паралельно з першою фазою війни російська авіація та балістичні ракети намагатимуться послабити військовий потенціал України по всій країні. Танки можуть перейти кордон у Луганській та Харківській областях та просунутися до Дніпра та Полтави.

Вони насамперед оточуватимуть міста та відключатимуть електрику, газ та постачання продуктів. Через кілька тижнів росіяни можуть проголосити себе рятівниками мирних жителів,

– пояснив один з офіцерів.

Третя фаза – наступ на Київ

На третьому етапі армія Кремля планує наступати на Київ. "Але це може статися на початку війни, якщо цього вимагатимуть обставини", – уточнило джерело.

У виданні додали, що участь самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у бойових діях наразі під питанням.

Згодом війська держави-агресорки хочуть просунуться "приблизно до лінії Коростень – Умань, щоб відрізати постачання із Західної України. Тоді можна було б чекати капітуляції Києва, а отже, й України".

Можливість України протидіяти Росії

Співрозмовники видання вважають, що Україна не зможе протистояти великому вторгненню Росії.

Одне з джерел заявило, що "американських протитанкових ракет Javelin не вистачить для всіх російських танків, а турецькі безпілотники Bayraktar – є легкою здобиччю для російських бойових літаків".

Військові вважають, що для захисту України знадобляться сучасні західні зенітні ракети типу "Патріот" та протикорабельні ракети типу "Гарпун".

Раніше The Washington Post з посиланням на американську розвідку повідомив, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах. На початку 2022 року Росія може застосувати 175 тисяч військових.

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