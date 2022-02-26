Німецький авіаперевізник Lufthansa зупиняє рейси з Росії
26 лютого 2022 , 23:49Читать новость на русском
Джерело:Frankfurter Allgemeine .
Німецький авіаперевізник Lufthansa зупиняє рейси до та з Росії. Щонайменше – на тиждень.
Причиною такого рішення, звісно ж, стала російська агресія проти України. Поки що заборона діятиме 7 днів.
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У компанії уточнили, що літаки, які наразі перебувають у російському повітряному просторі, незабаром залишать його.
ЄС закриває авіапростір для російських авіакомпаній
Низка європейських країн закрила свій авіа простір для авіакомпаній з Росією:
- Естонія,
- Литва,
- Латвія,
- Словенія,
- Велика Британія,
- Болгарія,
- Чехія,
- Польща,
- Румунія.
Однак німецький журналіст Маттіас Дайсс писав, що повітряний простір для авіакомпаній країни-агресорки закрив весь ЄС.