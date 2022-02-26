Німецький авіаперевізник Lufthansa зупиняє рейси з Росії

Німецький авіаперевізник Lufthansa зупиняє рейси до та з Росії. Щонайменше – на тиждень.

Причиною такого рішення, звісно ж, стала російська агресія проти України. Поки що заборона діятиме 7 днів.

Важливо Авіаблокада Росії: важлива заява Украероруху про закриття неба для російських літаків

У компанії уточнили, що літаки, які наразі перебувають у російському повітряному просторі, незабаром залишать його.

ЄС закриває авіапростір для російських авіакомпаній

Низка європейських країн закрила свій авіа простір для авіакомпаній з Росією:

Естонія,

Литва,

Латвія,

Словенія,

Велика Британія,

Болгарія,

Чехія,

Польща,

Румунія.

Однак німецький журналіст Маттіас Дайсс писав, що повітряний простір для авіакомпаній країни-агресорки закрив весь ЄС.