"Переговори багатообіцяючі": концерн Rheinmetall готовий збудувати танковий завод в Україні

Німецький виробник танків Rheinmetall перебуває у процесі переговорів з українським урядом щодо будівництва танкового заводу в Україні. Щороку Rheinmetall може виготовляти близько 400 танків Panther.

Керівник компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що приблизна вартість будівництва заводу складатиме 200 мільйонів євро. Його щорічна продуктивність може досягати до 400 основних бойових танків типу Panther.

Дивіться також Безпілотники, далекобійна зброя та натівські снаряди: що виготовляє Україна під час війни

Танковий завод в Україні можуть захистити ППО

Паппергер назвав переговори з урядом України "багатообіцяючими" і сподівається на прийняття рішення "протягом наступних двох місяців".

– це концепт нового танка, який був представлений концерном Rheinmetall влітку 2022 року. Він розроблений на основі танка Leopard 2 та є найбільш зручним для країн, які вже мають на озброєнні танки Leopard. Україна вже отримала перші "Леопарди" від союзників.

Паппергер впевнений, що танковий завод можна захистити від російських повітряних обстрілів за допомогою протиповітряної оборони.

Паппергер вважає, що в України недостатньо зброї для звільнення всіх територій

Він вважає, що для перемоги в війні Україні потрібно від 600 до 800 танків, наголошуючи на тому, що навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, наявних у їх військах, це все одно буде занадто мало.

На цей момент Rheinmetall випускає близько 250 танків. Паппергер заявив, що компанія працює на повній швидкості і вже ввела в експлуатацію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100.

Також він розповів, що з 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. Крім того, Паппергер додав, що є близько 100 старих моделей Leopard 1, з яких концерн може відновити 88 машин.

Паппергер вважає, що війна триватиме "ймовірно, роками", а Україна не має достатньо зброї, щоб повністю відвоювати свою територію.

"Західні союзники надсилають туди достатньо зброї, щоб Україна могла захистити себе, але сьогодні українці не мають достатньо обладнання, щоб повністю відвоювати свою територію", – пояснив він.

Прем'єра танка нового покоління KF51 Panther від Rheinmetall: відео