Німецький офіс Metro погрожував українському через тиск щодо виходу з Росії

Компанія Metro не хоче йти з Росії. Вона вважає, що її продажі не впливають на війну.

Про це 18 березня розповів бізнесмен та ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет. Він зазначив, що з першого дня повномасштабного вторгнення український офіс Metro почав звертатись до німецького із вимогою припинити бізнес в Росії.

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"Спочатку отримали у відповідь листа про те, що вони не вважають, що їхні продажі у Росії мають вплив на війну. І взагалі, вони жертвують гроші в ООН", – написав Дубілет.

Погрожували зупинкою бізнесу

Бізнесмен розповів, що за словами українських працівників, німецький офіс зазначив – коли ті не припинять тиск, то Україну відключать від централізованих закупівель та постачання товару. Це може спричинити повну зупинку бізнесу в Україні.

Спілкуємося з колегами в Дюссельдорфі на різних рівнях – вони стверджують, що рішення залишатися в Росії Рада директорів ухвалила без обговорення з працівниками. Всіх просто поставили перед фактом,

– повідомили працівники.

Metro у Криму

Дубілет також розповів, що у 2014 році компанія Metro AG вирішила перереєструвати на окрему юридичну особу в Росії 2 торгових центри у Криму. Вони розташовуються у Сімферополі та Севастополі. У такий спосіб компанії вдалось уникнути санкцій.

Мітинг у Дюссельдорфі

Бізнесмен повідомив, що 19 березня у Дюссельдорфі відбудеться мітинг проти російської агресії. Він розпочнеться о 13:00 біля дюссельдорфського ландтагу. Дубілет опублікував варіанти плакатів, які можна видрукувати й принести на акцію. Вони засуджують політику Metro.