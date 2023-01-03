Німецький журналіст отримав осколкове поранення в Україні

Журналіст німецького видання Bild Бйорн Штрітцел отримав осколкове поранення. Про це повідомив головний редактор видання Йоганнес Бойє.

Відомо, що журналіст вже декілька місяців підсвітлює російсько-українську війну. Де саме він отримав поранення – не відомо.

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Що відомо про журналіста

Йоганнес Бойє зазначив, що Бйорн Штрітцел наразі в безпеці (наскільки це можливо), а його травма не дуже серйозна.

Проте це нагадування про ті труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб розповісти правду,

– написав Бойє.

Бйорн Штрітцель повідомив у твітері, що отримав поріз на лобі від скла, коли вечеряв. Він припустив, що росіяни атакували залізничний вокзал, розташований неподалік.

"Місце розташоване поза зоною дії артилерії Росії, як і "Ураганів", тому цілком можливо, що це був БПЛА", – додав він.

Раніше Штріцель писав, що зустрів Новий рік на фронті на сході разом із військовими Збройних сил України.

Удар Росії по Краматорську потрапив у прямий ефір

За даними організації "Репортери без кордонів", у 2022 році у світі загинули 57 журналістів. Восьмеро з них – в Україні внаслідок російської агресії. 49 журналістів зникли безвісти.

Французькі журналісти опинилися під обстрілом у Краматорську. Ракетна атака Росії у Донецькій області потрапила до прямого ефіру.

Приліт потрапив в етер французького телеканалу, коли журналіст Поль Гасньє вів трансляцію з околиць Краматорська. У студії під час ефіру був міністр економіки Франції Брюно Ле Мер.

У якусь мить за його спиною стався потужний вибух, після чого трансляція перервалася. Сам журналіст внаслідок пригоди не постраждав.

, що під час ракетної атаки Києва 31 грудня у Печерському районі поранено журналіста з Японії. його звати Ватару Секіта, він працює у виданні Асахі Сімбун.