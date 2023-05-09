У Берліні знову заборонили російські прапори на 9 травня: рішення ухвалив суд

У Берліні суд відновив заборону на демонстрацію прапорів Росії протягом 9 травня. Це рішення ухвалили після скарги поліції на рішення суду нижчої інстанції.

Про це повідомили у поліції Берліна, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що напередодні суд у Берліні дозволив демонстрацію російських прапорів 8 та 9 травня.

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Російські прапори в Берліні 9 травня заборонені

Як стало відомо, суд Берліну визнав обґрунтованою скаргу правоохоронців на рішення дозволити російські прапори у парках Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде.

Вивішування російських прапорів і знаків розрізнення, прапорів СРСР, а також георгіївської стрічки і прапора залишається забороненим на зазначених пам’ятних місцях,

– йдеться у повідомленні.

Таким чином, у берлінському суді зазначили, що російські прапори "можуть виражати готовність до застосування насильства у зв'язку з агресивною війною проти України, що триває".

У суді додали, що у нинішньому контексті російські прапори в будь-якому випадку "можуть бути сприйняті як декларація симпатії до війни".

Що цьому передувало