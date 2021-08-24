У німецькому університеті невідомою речовиною отруїлися 7 людей

У Німеччині в Дармштадтському технічному університеті, що на заході країни, розслідують отруєння 7 людей. Один з потерпілих перебуває у критичному стані.

Постраждалих з ознаками отруєння доправили з університету до лікарні 23 серпня. Прокуратура вже почала розслідувати справу.

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Що могло спричинити отруєння

За даними правоохоронців, люди постраждали від отрути. Тепер лабораторний аналіз повинен виявити речовину.

Ми шоковані ймовірним злочином, який стався у нашому університеті,

– заявила президентка університету Таня Брюль.

Наразі напої та продукти, які продавали на території університету, досліджують. У поліції припускають, що невідому речовину могли додати в упаковки молока або води у період між 20 та 23 серпня.

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У справі триває слідство. Правоохоронці роблять усе можливе, аби негайно встановити відповідальних осіб.