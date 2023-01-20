Німці вийшли на протест: вимагають надати Україні танки та закінчити війну

20 січня під час "Рамштайну" громадяни Німеччини вийшли на протест, вимагаючи від влади надати Україні бойові танки. Акцію організувала Вільна демократична партія Німеччини.

З нагоди традиційної зустрічі Вільних демократів у Штутгартській державній опері молоді ліберали виступили з мітингом. Вони закликали федеральний уряд і канцлера Шольца продовжити оголошене постачання танків Marder.

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Перемога України відновить порядок у Європі

На мітингу виступила федеральна голова "Молодих лібералів" Франциска Брандманн.

Вона зазначила, що кожен, хто хоче закінчити війну, повинен дати Україні те, що їй потрібно для перемоги, адже тільки українська перемога відновить європейський мирний порядок. Глава лібералів закликала канцлера надати інтересам Німеччини більше ваги, ніж він робить це зараз.

Кожен, хто заявляє, що хоче рухатися в унісон із західними партнерами, повинен бути готовий рухатися сам. Тому ми очікуємо, що федеральний уряд у майбутньому буде готовий взяти на себе відповідальність і взяти на себе провідну роль в угодах з нашими союзниками, замість того, щоб просто поступатися в останній можливий момент,

– сказала Брандманн.

Протести в Німеччині / Фото Imago

Як відреагували в Україні

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вимагає від нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, щоб федеральний уряд не опирався постачанню танків Leopard.

"Ми закликаємо нового міністра оборони Бориса Пісторіуса припинити сьогодні цю танкову лялькову виставу в Рамштайні та негайно розпочати постачання німецьких Леопардів", – сказав Мельник.

Він також додав, що для Німеччини ще не пізно продемонструвати справжнє лідерство у зміцненні України.

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