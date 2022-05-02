Нинішня Росія – сповнена ненависті до інших народів, – Кулеба про антисемітські заяви Лаврова

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкрито продемонстрував антисемітизм російських еліт. Його репліки засвідчують, що Росія сповнена ненависті до інших народів.

Відповідну заяву у твітері опублікував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він додав, що коментарі російського міністра не просто огидні, але й образливі.

До теми Антисемітські заяви Лаврова свідчать, що Росія – спадкоємиця нацистської ідеології, – Подоляк

Реакція Дмитра Кулеби на висловлювання Лаврова

Кулеба підкреслив, що Лавров виразив антисемітизм, який так старанно приховували росіяни. Тим самим міністр образив як президента України, так і увесь єврейський народ.

Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для Президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу,

– написав Дмитро Кулеба.

У ширшому сенсі, додає Кулеба, слова Лаврова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

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Нагадаємо, італійське видання Mediaset випустило резонансне інтерв'ю з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. У ньому міністр цинічно порівняв Зеленського із Гітлером, бо той теж нібито "мав єврейську кров".

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На заяву Лаврова одразу відреагував очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід. Міністр наголосив, що такі заяви неприпустимі та закликав Росію перепросити.

Речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що думки Лаврова настільки абсурдні, що їх не варто навіть коментувати.

Обурення висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, який наголосив, що Росія є спадкоємцем нацистської ідеології, а заяви її представників – лише аргументи для виправдання масових вбивств українців.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що висловлення Лаврова – це печерний антисемітизм, який прикриває теорії змови, на яких будуються диктаторські режими.

За словами Фейгіна, російську владу дратує те, як Зеленський чинить спротив окупантам та об'єднує навколо себе світових лідерів. Тим часом саме Зеленський стверджує, що за своє лідерство він заплатив дорогу ціну.

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