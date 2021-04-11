Нищівний землетрус вразив Яву в Індонезії: багато загиблих і поранених – фото, відео

В Індонезії на острові Ява 10 квітня стався землетрус магнітудою 6. У результаті щонайменше 7 людей загинули та ще 12 осіб зазнали поранень.

Зауважимо, що в цей самий час інша частина архіпелагу страждає від повені. Стихія вже забрала життя 41 людини.

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Що відомо про землетрус на Яві

Жителі острова відчули поштовхи в обід за місцевим часом. Також трусило довколишні провінції включно з островом Балі. У кількох районах евакуювали людей.

Внаслідок стихії пошкоджень зазнали понад 300 будівель, зокрема урядові офіси, мечеті, школи та звичайні помешкання.



Наслідки землетрусу на Яві / Фото AP Images

За словами речника Національної агенції протидії стихіям Радітя Джаті, відомо про 7 загиблих. Водночас 2 людей зазнали важких поранень, ще 10 осіб постраждали менше.

Інформації про зниклих безвісти немає. Тому невідомо, чи зросте кількість жертв.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 82 кілометри та в 45 кілометрах на південний захід від міста Маланг (провінція Східна Ява).

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, землетрус стався в Індійському океані.



Землетрус на Яві 10 квітня: яка територія острова постраждала найбільше / Графіка USGS

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Стихійні лиха в Індонезії трапляються доволі часто

Країна розташовується на Тихоокеанському вогняному колі. Саме в цьому місці відбувається зіткнення тектонічних плит. Як наслідок на архіпелазі час від часу стаються сейсмічна та вулканічна активності.

Найбільш нищівний землетрус за останній час вразив Індонезію наприкінці грудня 2004 року. Його магнітуда становила 9,1. У результаті біля Суматри виникло цунамі, яке лише в Індонезії забрало життя 170 тисяч осіб. Загальна кількість загиблих у регіоні – 220 тисяч осіб. Це був один із найбільш смертоносних природних катаклізмів в історії людства.

Крім того, у 2018 році постраждав острів Сулавесі. Тут спершу стався землетрус магнітудою 7,5, а потім усе накрило цунамі. Внаслідок стихії 170 тисяч індонезійців або загинули, або зникли безвісти.

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