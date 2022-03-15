Ніяких розкішних авто та інвестицій в енергетику: почали діяти нові санкції ЄС проти Росії

15 березня набув чинності четвертий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії у зв'язку з її війною в Україні. Вони, зокрема, передбачають і заборону інвестицій в енергетику.

Ці санкції набувають чинності у день їх публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу. У вівторок, 15 березня, їх опублікували.

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Нові санкції ЄС проти Росії передбачають заборону на інвестиції у сфері енергетики РФ, проте тут є винятки.

Санкції включають заборону на нові інвестиції в російський енергетичний сектор, за деякими винятками для цивільної атомної енергетики та транспортування певних енергетичних ресурсів в ЄС,

– йдеться у заяві Єврокомісії.

Нові санкції ЄС проти РФ торкнуться

компаній "Роснафта", "Транснафта" та "Газпромнафта";

15 фізичних осіб, включаючи олігарха Абрамовича, гендиректора "Першого каналу" Ернста та інших, а також 9 юридичних осіб;

підприємств оборонно-промислового комплексу Росії, серед яких Рособоронекспорт, АТ "Вертольоти Росії" та інше;

заборони на експорт предметів розкоші (наприклад, дорогих автомобілів (дорожче 50 тисяч євро), ювелірних виробів тощо).

Крім того, санкції ЄС передбачають заборону на імпорт із РФ частини сталеливарної продукції.

У документі також зазначено, що санкції призведуть до втрати Росією експортних доходів у розмірі близько 3,3 мільярди євро. Імпортні квоти буде розподілено серед третіх країн.

Запроваджується заборона і на присвоєння кредитно-рейтинговими агентствами ЄС рейтингів Росії та російським компаніям, а також заборона на надання рейтингових послуг російським клієнтам.

Додамо, що Мінфін США ввів санкції проти 15 російських та білоруських фізичних осіб та 1 організації. У підсанкційний список потрапили: дружина Лукашенка, відділ МВС Чечні і військові. Ці санкції означають, що людям з цього списку заблокують активи.

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