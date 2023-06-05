У Нижньому Новгороді горів завод "Червона Етна": чорний дим виднівся по всьому місту

У російському Нижньому Новгороді загорівся завод "Червона Етна". Він виготовляє кріпильні вироби.

Російське видання ASTRA написало про пожежу вранці 5 червня. На опублікованих кадрах помітно чорний дим, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежі в Нижньому Новгороді

У Нижньому Новгороді горить завод кріпильних виробів "Червона Етна",

– мовиться в повідомленні.

За даними ЗМІ, про це повідомляють місцеві мешканці. Пропагандисти розповіли, що російський завод розташований на вулиці Порт-Артурській, там виднілась пожежа. Відомо, що:

займання сталося всередині цеху з перероблювання пластику – там палали майно та транспорт;

– там палали майно та транспорт; станом на 9:02 5 червня відкрите горіння загасили, проте тривали роботи з повної ліквідації пожежі.

Пожежа в Нижньому Новгороді / Фото росЗМІ

Тоді ж російські ЗМІ писали, що площа загоряння становила 200 квадратних метрів. Пропагандисти зазначали, що чорний дим було видно з усіх частин міста.

Станом на 10:45 5 червня російські пропагандисти написали, що нібито пожежу на нижньоновгородському заводі "Червона Етна" повністю ліквідували. Як традиційно кажуть окупанти, загиблих та постраждалих там немає.

На місці події нібито працювали рятувальники. Причини загоряння вороги ще не знають.

Ніч у росіян була тривожною

У ніч проти 5 червня у росіян було тривожно. Окупанти заявили, що у Бєлгородській області горів енергетичний об'єкт.

Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що нібито сталася "атака дрона з вибухівкою". У телеграм-каналах писали про вибухи та, ймовірно, роботу ППО. Проте Гладков заявив, що нібито вибух спричинив "скинутий вибуховий пристрій з безпілотника".

Окрім того, в місті Суджа Курської області росіяни пішли ще далі та заявили про нібито "приземлення дрона українських військових". Ба більше, росіяни фантазували, що нібито він "належав батальйону "Азов".

Однак Україна не атакує російську територію, а завдає ударів тільки по окупованих землях.

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Згодом вороги знову побідкались через падіння дронів у Калузькій області. За даними пропагандистів, дрони нібито виявили на трасі.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що 5 червня вранці на автодорозі М3 "Україна" на 299 кілометрі та 283 впали 2 безпілотники. За даними російської влади, детонації не сталось.