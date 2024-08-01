У Росії в Нижньому Тагілі вибухнув газ: під'їзд багатоповерхівки зруйновано, під завалами є люди

У російському Нижньому Тагілі 1 серпня стався вибух газу. Внаслідок цього було зруйновано під'їзд багатоповерхового будинку.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі на місці події працюють російські рятувальники, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибух газу у будинку у Нижньому Тагілі

Російські пропагандисти повідомляють, що вибух стався у нижньотагільській п'ятиповерхівці. Там обвалився під'їзд і, за словами місцевих, вибухнув газ. Попередньо є загиблі.

У Нижньому Тагілі вибухнув газ у багатоповерхівці: дивіться відео

На кадрах видно, що внаслідок вибуху нема під'їзду. Рятувальники розгрібають завали. Постраждали як мінімум 6 людей, серед них є діти. Кількість загиблих наразі невідома.

Кадри після вибуху в будинку у Нижньому Тагілі: дивіться відео

Росіяни також розповіли, що двох новонароджених дітей витягли з-під завалів будинку, що обвалився у Нижньому Тагілі. Одному із малюків три місяці. Наразі рятувальники та мешканці продовжують розбирати уламки, під ними люди.

На місці події працюють рятувальники і місцеві: дивіться відео

У мережі також з'явилися кадри з моментом обвалення частини стіни в нижньотагільській багатоповерхівці. Під завалами опинилися щонайменше 20 квартир. Це сталося приблизно за 20 хвилин після першого вибуху.

Момент обвалення стіни у російській багатоповерхівці: дивіться відео

Зараз на місце їдуть співробітники оперативних служб та кінологи із собаками. За попередніми даними, ніхто з людей, які знаходилися в будинку, покинути свої квартири не встиг.

Очевидці далі писали, що з-під завалів зруйнованого будинку в Нижньому Тагілі дістали трьох дорослих та одну дитину. Однак там ще може перебувати як мінімум дві людини, проте ця цифра може зрости.

Вибухова хвиля також вибила вікна в дитсадку, який розташований за 50 метрів від нижньотагільської п'ятиповерхівки, де сьогодні вибухнув газ. Рятувальники перевіряють, чи не постраждали діти та вихователі.

Під завалами у будинку ще є люди: дивіться відео

Цікавим є той факт, що, як стверджують росіяни, востаннє газові труби у будинку перевіряли 19 липня, тоді фахівці заявили, що "з газопроводом все ок". Однак після цього через майже 2 тижні трапився інцидент, після якого обвалився під'їзд будинку.