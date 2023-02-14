Ми на порозі великих подій всередині Росії, – Жданов про евакуацію іноземців
Посольство США в Росії закликало своїх громадян негайно виїхати з країни-агресорки. У відомстві зазначили, що наслідки вторгнення російської армії в Україну можуть бути непередбачуваними.
Аналогічне повідомлення американське посольство публікувало і на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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"Ми на порозі великих подій в Росії"
Крім того, у період загострення бойових дій на фронті у липні минулого року, посольство США також закликало своїх громадян лишити територію країни-агресорки.
Так, зараз також очікується загострення на полі бою, тому відомство й опублікувало відповідне повідомлення. Ба більше, ситуація погіршується й через зовнішню та внутрішньополітичну кон'юктуру в Росії.
У Кремлі починають шукати відповідь на 2 одвічних питання: хто винен і що робити. Ці питання потроху стають на порядок денний у країні-агресорці.
Тож чекаємо, ми на порозі великих подій всередині Росії,
– зауважив військовий експерт.
На його думку, саме такий висновок можна зробити з огляду на ситуацію в Росії – "між вежами Кремля починається велика турбулентність".
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Які ще країни закликали своїх громадян виїхати з Росії
- Низка провідних країн світу рекомендує своїм громадянам покинути Білорусь та Росію. Нещодавно до них доєдналась і Канада.
- Канадців закликають не їздити туди "через ризик свавільного застосування місцевих законів і збройного конфлікту між Росією та Україною". Громадянам Канади рекомендують покинути Білорусь комерційним транспортом.
- Ба більше, Франція також закликала своїх громадян не відвідувати Білорусь. У МЗС країни зазначили, що через збройний наступ, який Росія розпочала в Україні, та закриття білоруського повітряного простору, поїздки до Білорусі офіційно не рекомендуються.
- У відомстві додали, що в разі необхідності пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до Міністерства внутрішніх справ Білорусі.
- ЗМІ також повідомляли, що Бразилія закликає своїх громадян негайно виїхати з Білорусі та Росії, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.