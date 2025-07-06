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24 Канал Новини України В низці областей оголошено повітряну тривогу: яка причина
6 липня, 06:10
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В низці областей огоолошували повітряну тривогу: яка причина

Дарія Черниш

У неділю, 6 липня, у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Була загроза застосування ракетного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про загрозу

Росія продовжує атакувати мирне населення України. Так, вранці 6 липня близько 5:56 у столиці та деяких областях оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!
– написали у ПС.

Далі був зафіксований рух КАБів на Харківщину та Сумщину.

О 6:14 пролунав відбій повітряної тривоги. У разі повторного оголошення не нехтуйте своєю безпекою.

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