6 липня, 06:10
В низці областей огоолошували повітряну тривогу: яка причина
У неділю, 6 липня, у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Була загроза застосування ракетного озброєння.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Що відомо про загрозу
Росія продовжує атакувати мирне населення України. Так, вранці 6 липня близько 5:56 у столиці та деяких областях оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!
– написали у ПС.
Далі був зафіксований рух КАБів на Харківщину та Сумщину.
О 6:14 пролунав відбій повітряної тривоги. У разі повторного оголошення не нехтуйте своєю безпекою.
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