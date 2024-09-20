В Україні незвично оголосили тривогу: в яких регіонах виє сирена
20 вересня 2024, 14:02Читать новость на русском
У низці областей оголосили повітряну тривогу. Загроза поширюється через застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в найближчі укриття.
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У низці областей оголосили повітряну тривогу
В Україні о 13:54 почала ширитися повітряна тривога. Спочатку про небезпеку попередили у південних областях, ще раніше – залишалася загроза для Сходу України.
Як повідомили у Повітряних силах, існує загроза застосування ворогом балістичного типу озброєння.