В Україні незвично оголосили тривогу: в яких регіонах виє сирена

У низці областей оголосили повітряну тривогу. Загроза поширюється через застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та пройти в найближчі укриття.

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У низці областей оголосили повітряну тривогу

В Україні о 13:54 почала ширитися повітряна тривога. Спочатку про небезпеку попередили у південних областях, ще раніше – залишалася загроза для Сходу України.

Як повідомили у Повітряних силах, існує загроза застосування ворогом балістичного типу озброєння.