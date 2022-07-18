У низці областей повітряна тривога: окупанти обстріляли Нікополь, в Одесі прогримів вибух

Увечері 18 липня у низці регіонів України сирени сповістили про повітряну тривогу. Водночас російські окупанти обстріляли Нікополь.

Тривогу оголосили у центральних, південних та північних областях. Повітряна тривога тривала у середньому не понад годину.

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Де пролунали сирени

Увечері 18 липня повітряну тривогу оголосили у:

Києві та Київській області;

Житомирській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Одеській області;

Миколаївській області;

Дніпропетровській області;

Кіровоградській області;

Запорізькій області;

Полтавській області.

Окрім того, безперервна повітряна тривога ще від 4 квітня оголошена на території Луганської області, у той час, як на Херсонщині система оповіщення не працює від 15 квітня через окупацію.

О 23:15 очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що окупанти обстріляли територію міста Нікополь. Варто зазначити, що тривога на території Нікопольського району триває вже понад 11 годин.

Близько 23:32 з'явилися перші повідомлення про вибухи в Одесі.

Що робити, якщо чути звуки вибухів

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може працювати ППО. Однак важливо не публікувати фото та відео, на яких видно роботу Сил протиповітряної оборони, щоб не допомагати ворогу.

Якщо все ж російська ракета влучила, нагадуємо, що під час повітряної тривоги суворо заборонено публікувати у мережі фото та відео з наслідками "прильоту" та навіть адресу місця влучання. Усе це може допомогти ворогу скоригувати вогонь.

Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо.

Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.

До теми – Братчук про обстріл Одещини 18 липня: дивіться відео