Всеукраїнська повітряна тривога: у Миколаєві та на Київщині чули вибухи

28 липня 2022 , 03:55
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Уночі 28 липня у всіх українських обалстях оголосили про повітряну тривогу через загрозу російської атаки. Якщо ви почули сирену, негайно прямуйте в укриття.

Не нехтуйте власною безпекою. Перебувайте в укриттях до оголошення відбою.

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Де пролунали сирени

Станом на 4:15 сирени пролунали у:

  • Києві та Київській області;
  • Чернівській області;
  • Житомирській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;
  • Вінницькій області;
  • Кіровоградській області;
  • Черкаській області;
  • Хмельницькій області;
  • Волинській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Рівненській області;
  • Тернопільській області;
  • Львівській області;
  • Чернівецькій області;
  • Закарпатській області.

Від 4 квітня безперервна повітряна тривога триває на Луганщині, водночас на Херсонщині через тимчасову окупацію не працює система оповіщення.

О 4:35 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи у місті. Місцеві телеграм-канали пишуть як і про роботу ППО, так і про можливі влучання. Мер закликав перебувати в укриттях.

Згодом повідомлення про вибухи почали надходити й на Київщині. Офіційної інформації щодо цього станом на 5:05 немає, однак місцеві пишуть про те, що могла спрацювати ППО.

Що робити, якщо ви почули вибухи

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може бути наслідком роботи ППО. Важливо не публікувати жодних кадрів, на яких видно роботу Сил протиповітряної оборони, адже це допомагає ворогу.

Якщо все ж таки був "приліт", то пам'ятайте, публікувати фото та відео з наслідками удару, поширювати в мережі інформацію про місце атаки чи його адресу – суворо заборонено. Це може допомогти ворогу скорегувати вогонь, що ставить під загрозу вас, ваших рідних та близьких і весь ваш населений пункт.

Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо.

Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.

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Автор: Іван Магуряк