Всеукраїнська повітряна тривога: у Миколаєві та на Київщині чули вибухи
Уночі 28 липня у всіх українських обалстях оголосили про повітряну тривогу через загрозу російської атаки. Якщо ви почули сирену, негайно прямуйте в укриття.
Не нехтуйте власною безпекою. Перебувайте в укриттях до оголошення відбою.
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Де пролунали сирени
Станом на 4:15 сирени пролунали у:
- Києві та Київській області;
- Чернівській області;
- Житомирській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Вінницькій області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Хмельницькій області;
- Волинській області;
- Івано-Франківській області;
- Рівненській області;
- Тернопільській області;
- Львівській області;
- Чернівецькій області;
- Закарпатській області.
Від 4 квітня безперервна повітряна тривога триває на Луганщині, водночас на Херсонщині через тимчасову окупацію не працює система оповіщення.
О 4:35 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи у місті. Місцеві телеграм-канали пишуть як і про роботу ППО, так і про можливі влучання. Мер закликав перебувати в укриттях.
Згодом повідомлення про вибухи почали надходити й на Київщині. Офіційної інформації щодо цього станом на 5:05 немає, однак місцеві пишуть про те, що могла спрацювати ППО.
Що робити, якщо ви почули вибухи
Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може бути наслідком роботи ППО. Важливо не публікувати жодних кадрів, на яких видно роботу Сил протиповітряної оборони, адже це допомагає ворогу.
Якщо все ж таки був "приліт", то пам'ятайте, публікувати фото та відео з наслідками удару, поширювати в мережі інформацію про місце атаки чи його адресу – суворо заборонено. Це може допомогти ворогу скорегувати вогонь, що ставить під загрозу вас, ваших рідних та близьких і весь ваш населений пункт.
Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо.
Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.
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