Всеукраїнська повітряна тривога: у Миколаєві та на Київщині чули вибухи

Уночі 28 липня у всіх українських обалстях оголосили про повітряну тривогу через загрозу російської атаки. Якщо ви почули сирену, негайно прямуйте в укриття.

Не нехтуйте власною безпекою. Перебувайте в укриттях до оголошення відбою.

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Де пролунали сирени

Станом на 4:15 сирени пролунали у:

Києві та Київській області;

Чернівській області;

Житомирській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Вінницькій області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Хмельницькій області;

Волинській області;

Івано-Франківській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Львівській області;

Чернівецькій області;

Закарпатській області.

Від 4 квітня безперервна повітряна тривога триває на Луганщині, водночас на Херсонщині через тимчасову окупацію не працює система оповіщення.

О 4:35 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи у місті. Місцеві телеграм-канали пишуть як і про роботу ППО, так і про можливі влучання. Мер закликав перебувати в укриттях.

Згодом повідомлення про вибухи почали надходити й на Київщині. Офіційної інформації щодо цього станом на 5:05 немає, однак місцеві пишуть про те, що могла спрацювати ППО.

Що робити, якщо ви почули вибухи

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може бути наслідком роботи ППО. Важливо не публікувати жодних кадрів, на яких видно роботу Сил протиповітряної оборони, адже це допомагає ворогу.

Якщо все ж таки був "приліт", то пам'ятайте, публікувати фото та відео з наслідками удару, поширювати в мережі інформацію про місце атаки чи його адресу – суворо заборонено. Це може допомогти ворогу скорегувати вогонь, що ставить під загрозу вас, ваших рідних та близьких і весь ваш населений пункт.

Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо.

Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.

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