У низці областей ввели аварійні та екстрені відключення світла

Під час масованої атаки по Україні 23 грудня Росія знову поцілила в енергетичну інфраструктуру. Через це у кількох областях ввели аварійні та екстрені відключення світла.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Дивіться також Черговий терор росіян: які наслідки масованої атаки на Україну 23 грудня

Де вимикатимуть світло не за графіками?

За командою НЕК "Укренерго", під час масованої російської атаки 23 грудня введено аварійні та екстрені відключення світла у низці областей. У Міненерго додали, що ворог знову атакував енергооб'єкти України.

За даними місцевих адміністрацій, аварійні відключення світла 23 грудня ввели на Сумщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Кіровоградщині.

Екстрені – у Києві та області, а також на Дніпропетровщині.

Під час дії таких вимкнень не можна спрогнозувати їхню тривалість. Як повідомили у Міненерго, аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки за сприятливої безпекової ситуації.

Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України,

– закликали у Черкаській ОВА.