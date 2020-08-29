Компанії групи РГК синхронно порушують правила, встановлені НКРЕКП, але регулятор уже відреагував на порушення.

Про це розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Газзбути РГК синхронно виставляють ціни, і вже дають привід АМКУ розглядати факти порушення антимонопольного законодавства. НКРЕКП вже відреагувала на перші спроби порушень, що позитивно. І регулятор при бажанні може жорстко діяти. Я думаю, варто почекати реакції і регулятора, і АМКУ, так як очевидні ознаки картельної змови, і АМКУ повинен це розглядати", – зазначив експерт.



На його думку, до монополістів регулятор і АМКУ повинні бути уважнішими і своєчасно реагувати на спроби порушень.

"У ситуації, коли на ринку є монополіст, тому що РГК історично контролює близько 85% газзбутів, то до такого монополіста має бути більше уваги. Регулятор повинен реагувати на його дії якомога швидше", – вважає Олександр Харченко.

Як раніше повідомлялося, НКРЕКП має інформацію щодо порушень газзбутами термінів публікації цін за серпень і, в разі її підтвердження, застосує відповідні санкції.

Нагадаємо, ГК "Нафтогаз" оприлюднила тарифні плани "Річний" і "Місячний". Перший фіксує ціну за газ на рік вперед на рівні 4,73 гривні за метр кубічний, не вимагає передоплати і всі обсяги газу (не тільки попередньо заявлені) оплачуються за однією ціною. Ціна газу в рамках тарифу "Місячний" для клієнтів ГК "Нафтогаз" в серпні склала 3,24 гривні за кубометр, у вересні складе 4,7 гривні за кубометр.