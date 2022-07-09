Вступна кампанія-2022: графік тесту, що буде замість ЗНО

У 2022 році через російську агресію ЗНО скасовано, а замість нього буде національний мультипредметний тест (НМТ). Про графік тесту – читайте у матеріалі 24 каналу.

Замість ЗНО

Складної назви боятися зовсім не варто, адже НМТ – це суттєво спрощений варіант ЗНО, навіть без української літератури та "творчих" питань, які у попередні роки були генератором зайвого стресу для підлітків.

НМТ складатиметься з 3 блоків по 20 питань у кожному. Абітурієнт має відповісти на 20 питань з української мови, історії України та математики за 120 хвилин (час тесту було збільшено з 80 хвилин спочатку до 90, а потім 120 хвилин).

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Попри те, що мультипредметний тест має приставку "онлайн", його потрібно проходити не вдома, а у тимчасових екзаменаційних центрах (вони будуть працювати як в Україні, так і за кордоном).

Щоб взяти участь у НМТ-2022, необхідно було подати відповідну заявку та зареєструватися на сайті УЦОЯО (Український центр оцінювання якості освіти).

Особливості вступної кампанії-2022 / МОН

Погані новини – період, коли це можна було зробити, вже завершився. Добрі новини – при вступі до вишів можна використовувати результати ЗНО 2019 – 2021 років. Крім того, хто не встиг на основну сесію, матиме змогу пройти додаткові сесії у серпні та у вересні.

Також у МОН для абітурієнтів, які нині перебувають на тимчасово окупованій території або у прифронтових районах, розроблено системи співбесід, оскільки проводити НМТ або немає можливості, або є великий ризик обстрілів з боку росіян.

Графік НМТ-2022

Важливо! Абітурієнти, які зареєструвалися для тестування на основну сесію НМТ, можуть до 7 липня уточнити своє місцеперебування.

Національний мультипредметний тест пройде у три сесії:

основна: 18 липня – 10 серпня 2022 року;

10 серпня 2022 року; додаткова: 16 – 20 серпня 2022 року;

20 серпня 2022 року; спеціальна: 12 – 16 вересня 2022 року.

Для чого 3 сесії

Додаткові сесії організували для дітей, які не змогли потрапити до екзаменаційних центрів на основний захід.

Для участі абітурієнту необхідно подати заявку на участь: 1 – 10 серпня (для участі у додатковій сесії), або 1 – 7 вересня (для участі у спеціальній сесії).

НМТ-2022 – нічого складного / МОН

Абітурієнти, які зареєструвалися на основу сесію, в особистому кабінеті 12 липня зможуть завантажити запрошення-перепустку, де буде вказано дату, час та місце проведення НМТ. На додаткову та спеціальну – 12 серпня та 10 вересня відповідно. Таким чином, НМТ-2022 зможуть пройти всі охочі.

Важливо Як проходитиме вступна кампанія в умовах війни

Коли будуть відомі результати тесту

Результати НМТ розмістять на сторінках учасників:

основної сесії – до 12 серпня 2022 року;

додаткової – до 21 серпня 2022 року;

спеціальної – до 19 вересня 2022 року.

Що буде із ЗНО та новий мультипредметний тест – дивіться відео:

Новий навчальний рік для студентів у вишах почнеться 15 серпня 2022 року, але для першокурсників зроблено виключення –вони почнуть навчання 1 вересня.