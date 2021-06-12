Не впадайте у відчай, – нобелівська лауреатка Алексієвич підтримала білорусів

Лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич разом з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською відвідали прем'єру фільму "Кураж" про протести в Білорусі. Перебуваючи у Берліні, вона звернулася до білорусів зі словами підтримки.

Білоруська письменниця наголосила, що протести, які почалися у Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року назавжди залишаться в історії та свідомості білорусів.

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Вона зазначила, що "перемога буде". За словами Алексієвич, це може статися не так швидко, як би хотілося.

Я б хотіла сказати: дорогі друзі, не впадайте у відчай. З нами сталося влітку минулого року найголовніше: ми відчули, що ми – білоруси, що ми – нація. Ми це зробили, зрозуміли,

– підкреслила білоруська письменниця.

Алексієвич закликала білорусів готуватися до нового часу. Як пояснила письменниця, білоруси вже перемогли в собі страх, рабство і зневіру.

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Що відомо про Світлану Алексієвич? Це авторка книг "У війни – не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики", "Чорнобильська молитва" (лягла в основу серіалу Чорнобиль від HBO), "Час секонд хенд". Засуджує російську агресію в Україні. Має українське коріння. У 2015 році стала лауреаткою Нобелівської премії.

28 вересня Світлана Алексієвич виїхала з Білорусі до Німеччини. Жінка зробила це з міркувань безпеки, адже раніше її хотіли арештувати як учасницю Координаційної ради. Лише завдяки присутності іноземних дипломатів цього не сталося.