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5 жовтня, 12:38
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Оновлено - 12:46, 5 жовтня

Нобелівська премія з фізіології та медицини: стали відомі переможці

Данило Жоров

У понеділок, 5 жовтня, стали відомі лауреати цьогорічної Нобелівської премії з фізіології та медицини. Ними стали Карл Дейссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель.

Про це повідомив Нобелівській комітет у соцмережах.

Що відомо про нагороду?

Нобелівську премію з фізіології та медицини у 2026 отримали Карл Дейссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель.

За відкриття, що стосуються керованих світлом іонних каналів та оптогенетики, 
– написали на офіційній сторінці нагороди.

 

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