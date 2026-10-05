5 жовтня, 12:38
Оновлено - 12:46, 5 жовтня
Нобелівська премія з фізіології та медицини: стали відомі переможці
У понеділок, 5 жовтня, стали відомі лауреати цьогорічної Нобелівської премії з фізіології та медицини. Ними стали Карл Дейссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель.
Про це повідомив Нобелівській комітет у соцмережах.
Що відомо про нагороду?
Нобелівську премію з фізіології та медицини у 2026 отримали Карл Дейссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель.
За відкриття, що стосуються керованих світлом іонних каналів та оптогенетики,
– написали на офіційній сторінці нагороди.