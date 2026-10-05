Нобелівська премія з фізіології та медицини: стали відомі переможці

У понеділок, 5 жовтня, стали відомі лауреати цьогорічної Нобелівської премії з фізіології та медицини. Ними стали Карл Дейссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель.

Про це повідомив Нобелівській комітет у соцмережах.

Що відомо про нагороду?

Нобелівську премію з фізіології та медицини у 2026 отримали Карл Дейссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель.

За відкриття, що стосуються керованих світлом іонних каналів та оптогенетики,

– написали на офіційній сторінці нагороди.