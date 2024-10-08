Чи отримає Зеленський Нобелівську премію миру та чому від неї хочуть відмовитися у 2024

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7 жовтня офіційно почався Нобелівський тиждень, а разом із ним дискусії щодо того, хто може отримати Нобелівську премію миру. У 2024 році одним із фаворитів на нагороду є український президент.

24 Канал розповідає про шанси Володимира Зеленського на перемогу, а також про його конкурентів за почесну й дуже символічну нагороду.

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Хто, коли, кому та за що вручає Нобелівську премію миру

Переможця (або переможців) Нобелівської премії миру оголосять вже 11 жовтня о 12:00 за Києвом. Це зробить Норвезький Нобелівський комітет, який засідає в Осло. Інші 5 премій оголошують у Швеції.

Грошовий еквівалент премії складає 11 мільйонів шведських крон (приблизно 1,1 мільйона доларів), проте це саме та ситуація, коли гроші не головне, а значно важливішим є факт визнання політичного та морального авторитету людини чи інституції в масштабах всієї планети.

Лауреатів Нобелівської премії миру визначає спеціальний комітет із нагородження, що складається з 5 осіб, призначених парламентом Норвегії.

Список членів комітету таємний, а перелік претендентів на нагороду традиційно не розголошується, хоча самі номінанти інколи порушують це правило.

Наприклад, цього року про свою номінацію та номінацію колег оголосили палестинські фотожурналісти Мотаз Азаїза та Хінд Хударі.

Я знаю, що мене номінували на Нобелівську премію протягом кількох місяців, і я ніколи не ділилася нічим, пов'язаним із ... Яка Нобелівська премія, коли мій народ вбивають? Що б це взагалі означало, якби я понад 300 днів писав про всі звірства, які чинить Ізраїль, і нічого не змінюється,

– так прокоментувала тележурналістка Хударі свою нобелівську номінацію в Х.

Наразі відомо, що у 2024 році комітет обиратиме серед 285 претендентів, з них 196 людей і 89 організацій.

У 2024 році очікується, що нагороду обиратимуть серед тих, хто відзначився на ниві "необхідності зміцнення міжнародного світового порядку, побудованого після Другої світової війни". Такий інсайд подає агенція Reuters. Видання також провело опитування експертів, які визначали можливих претендентів на Премію.

Головні претенденти на Нобелівську премію миру за версією Reuters:

Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (БАПОР);

Міжнародний суд ООН;

генсек ООН Антоніу Гутерреш.

На кого ставлять букмекери

При цьому інші ЗМІ мають свої інсайди щодо потенційних кандидатів, а букмекери приймають ставки на переможця (чи переможців).

Так, провідний та найбільший американський букмекер Bovada нині вважає безперечним фаворитом саме Володимира Зеленського. Коефіцієнт на його перемогу становить +400 (або 4 до 1).



Нобелівська премія миру – на кого ставлять ставки букмекери / Скриншот

Друге місце ділять лідерка білоруського опозиції в екзилі Світлана Тіхановська та уйгурський правозахисник Ільхам Тохті. Він послідовний критик китайської диктатури, нині засуджений нею до довічного ув’язнення. Шанси Тіхановської та Тохті оцінюються букмекерами як 5 до 1.

На третьому місці Іспанія, Норвегія та Ірландія (8 до 1). Ці держави відзначають за дипломатичний жест – офіційне визнання Палестинської держави. Нагадаємо, що Україна зробила те ж саме, ще коли була УРСР).

На четвертому місці – генсек ООН португалець Антоніу Гуттереш, на п'ятому – легендарний натураліст і захисник природи сер Девід Аттенборо, екоактивістка та учасниця пропалестинських мітингів Грета Тунберг, а також журналіст із Гази Мотаз Азаїза (член палестинського агентства ООН БАПОР, який знімав в режимі реального часу теракт 7 жовтня 2023 року). Всі троє мають коефіцієнт 15 до 1.

Чому може перемогти Зеленський і чому це буде аванс

Що ж до Зеленського: на його користь говорить проведення Саміту миру в Швейцарії та активна дипломатична діяльність впродовж року. Зеленський дійсно був дуже активним і намагався достукатися до лідерів світу і цілих країн усіма можливими способами.

На жаль, навіть цього виявилось замало для того, щоб настав мир. Втім, цілком можливо, що кількість зусиль все ж перейде у якість і тоді український президент неодмінно отримає цілком заслужену Премію миру. Можливо, це станеться вже в 2025-му.

При цьому попереднім фаворитом з коефіцієнтом 2 до 1 був росіянин Алєксєй Навальний. Він був убитий у російській колонії за Полярним колом, а оскільки Нобелівську премію може отримати лише жива людина, росіянина виключили з переліку претендентів автоматично.

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Так, завдяки Путіну та його каральній системі Нобелівському комітету в Осло вдалося, вочевидь, уникнути вибору між українцем і росіянином (нехай і з українським корінням) та гучного скандалу. Який би неодмінно виник.

Маємо приклад 2022 року, коли Нобелівський комітет прирівняв зусилля українського "Центру громадянських свобод" з російським "Меморіалом" і білоруською правозахисною організацією "Вясна").

Скандал точно буде

Утім, критикувати норвежців обов'язково будуть за будь-якого фінального результату. На відміну від попереднього року, коли іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді була таким собі консенсусним кандидатом, нині світова громадськість дуже далека від єдності. Тому й маємо парадокс.

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Якщо переможе Зеленський – образяться всі фанати Палестини, яких чимало у Скандинавії. Якщо ж переможе хтось із "пропалестинських кандидатів", а цього року це й сам БАПОР (серед його членів виявились терористи ХАМАС), і Грета Тунберг, і палестинські фотокори (серед них – фактичні учасники різанини 7 жовтня 2023 року), і Міжнародний суд ООН, який навмисно оголошує про план щодо одночасних ордерів як для лідерів ХАМАС, так і для очільників Ізраїлю, і навіть генсек НАТО Антоніу Гуттереш, який не може належним чином ані засудити теракти на Близькому Сході, ані коректно засудити Росію за злочин агресії, викрадення дітей та інші спроби геноциду українців, обуряться Ізраїль, США та багато інших держав та громадських організацій.

У цій ситуації цілком можливий варіант, що у 2024 році Нобелівську премію миру не вручатимуть взагалі.

Можливо, це саме той рік, коли комітет Нобелівської премії миру має відмовитися від премії та сфокусувати увагу на тому факті, що ця планета перебуває у стані війни,

– вважає Ден Сміт, керівник Стокгольмського інституту дослідження проблем миру.

Водночас Генрік Урдал, директор Інституту дослідження проблем миру в Осло, каже, що відкликання Нобеля з миру було б помилкою, адже премія "можливо, є більш важливою як спосіб просування та визнання важливої роботи заради миру".

Востаннє Премію миру не вручали в 1972 році, а всього таких випадків було аж 19. 2024-й рік може стати "ювілейним" 20-им, бо доволі дивно – премія миру є, а миру немає. Причому ані в Україні, ані в Палестині з Ліваном, ба більше – головна організація, яка мала б за мир боротися, цього не робить (подекуди здається, що принципово).