Ночувала на кукурудзяному полі: на Тернопільщині усю ніч шукали маленьку дівчинку

28 червня 2021 , 15:05
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Джерело:

МВС України

У селі Буряківка 27 червня зникла дитина. Правоохоронці шукали її усю ніч. Дівчинку знайшли на кукурудзяному полі.

Дитина вийшла з дому приблизно о 21:00. Її батьки не знали, куди вона могла піти.

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Дитину шукали усю ніч

  • У Заліщицьке відділення поліції приблизно о 23:30 звернулись за допомогою стурбовані батьки.
  • Вони розповіли, що близько 21:00 їхня маленька донька вийшла з дому в селі Буряківка і пішла в невідомому напрямку.
  • Востаннє її бачили в центрі села.
  • Пошуки дитини тривали всю ніч.
  • Правоохоронці обстежували найближчі населені пункти та обходили кожний двір.
  • Дівчинку знайшли у кукурудзяному полі приблизно о 12:00 28 червня.
  • На щастя, з дитиною все гаразд.
  • Поліцейські передали її батькам, з якими також проведуть профілактичну бесіду.
Зауважте! У Києві 27 червня з подвір'я будинку зник 5-річний хлопчик. Правоохоронці також шукали його усю ніч. На щастя, дитину вдалось знайти. Він заїхав на самокаті у поле в Голосіївському районі.


На Тернопільщині зникла дівчинка / Фото МВС України

Автор: Ольга Котів