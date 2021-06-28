Ночувала на кукурудзяному полі: на Тернопільщині усю ніч шукали маленьку дівчинку
28 червня 2021 , 15:05Читать новость на русском
Джерело:МВС України
У селі Буряківка 27 червня зникла дитина. Правоохоронці шукали її усю ніч. Дівчинку знайшли на кукурудзяному полі.
Дитина вийшла з дому приблизно о 21:00. Її батьки не знали, куди вона могла піти.
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Дитину шукали усю ніч
- У Заліщицьке відділення поліції приблизно о 23:30 звернулись за допомогою стурбовані батьки.
- Вони розповіли, що близько 21:00 їхня маленька донька вийшла з дому в селі Буряківка і пішла в невідомому напрямку.
- Востаннє її бачили в центрі села.
- Пошуки дитини тривали всю ніч.
- Правоохоронці обстежували найближчі населені пункти та обходили кожний двір.
- Дівчинку знайшли у кукурудзяному полі приблизно о 12:00 28 червня.
- На щастя, з дитиною все гаразд.
- Поліцейські передали її батькам, з якими також проведуть профілактичну бесіду.
На Тернопільщині зникла дівчинка / Фото МВС України