Про це повідомляє Associated Press.

Читайте також В Іспанії проведуть евтаназію 25-річній дівчині: вона боролася з батьками кілька років

Чому Ноелія пішла на такий крок?

Молодий вік Ноелії, публічний спротив родини та обставини, які привели її до цього рішення, викликали широку суспільну дискусію.

Зрештою суди стали на бік дівчини і визнали її право завершити життя.

Нарешті мені це вдалося, тож подивимося, чи зможу я нарешті відпочити,

– сказала Ноелія.

Кастільйо з підліткового віку отримувала допомогу психіатрів та двічі намагалася вкоротити собі віку. Згодом у неї діагностували обсесивно-компульсивний розлад та межовий розлад особистості.

Відомо також, що Ноелія двічі пережила сексуальне насильство: спершу з боку колишнього хлопця, а згодом – групи з трьох чоловіків. Вона називала ці події переломним моментом у своєму житті.

У жовтні 2022 року дівчина здійснила другу спробу самогубства: вона вистрибнула з вікна п'ятого поверху житлового будинку. Унаслідок падіння Ноелія зазнала часткового паралічу. Відтоді дівчина жила з сильним хронічним болем, який суттєво обмежував її повсякденне життя.

За медичними висновками, лікарі не давали прогнозів щодо покращення стану.

Я хочу піти з миром і перестати страждати, крапка,

– сказала Ноелія.

Під час процедури дівчина вирішила тримати фотографії, що нагадували про щасливі моменти її життя. Серед них – дитячий знімок, де вона малює портрет матері, фото з цуценям, а також світлина з її першого дня у школі.

За яких умов евтаназія в Іспанії легальна?