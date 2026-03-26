За евтаназію вона боролася роками і зрештою помре у четвер, 26 березня. Про це пише Reuters.

Чому іспанка боролася за евтаназію?

Ноелія Кастільйо Рамос може увійти в історію як перший в Іспанії випадок евтаназії, пов'язаний з депресією.

Над дівчиною жорстоко познущалися у 2022 році. Тоді вона перебувала в державному центрі для вразливих молодих людей у ​​Барселоні, де й зазнала нападу. Опісля вона намагалася покінчити життя самогубством, стрибнувши з будівлі.

Дівчина вижила, але її паралізувало нижче пояса.

У 2024 році вона подала заяву на асистоване вбивство, а опісля почалися судові засідання та публічні дискусії щодо її психічного здоров'я та права на смерть.

Того ж року спеціальна медична комісія одноголосно схвалила її прохання. Втім, батько дівчини почав боротися, щоб скасувати його.

Чоловік стверджував, що його донька не у тому стані, аби приймати обґрунтовані рішення, і що вона добре реагувала на реабілітацію та кілька разів змінювала свою думку щодо самогубства.

Батько також наголошував, що існує "зобов'язання держави захищати життя людей, особливо найвразливіших, як у випадку з молодою людиною з проблемами психічного здоров'я".

У березні 2025 року Ноелія сама з'явилася в суді.

Я хочу піти зараз з миром і припинити страждання, крапка. Щастя батька, матері чи сестри не може бути вище щастя доньки,

– казала вона.

Зрештою у лютому 2026 року Конституційний суд Іспанії відхилив апеляцію батька, підтвердивши, що Ноелія має право на доступ до асистованої смерті. Європейський суд з прав людини теж підтримав це рішення.

Довідково. Іспанія узаконила як добровільну евтаназію, так і асистоване вбивство у березні 2021 року, дозволивши дорослим із серйозними та невиліковними захворюваннями, що завдають нестерпних страждань, вирішити покінчити життя самогубством, якщо вони можуть дати усвідомлену згоду.



Згідно з іспанським законодавством, добровільна евтаназія означає, що лікар робить смертельну ін'єкцію, тоді як асистована смерть – що лікар надає смертельні препарати пацієнту, щоб він прийняв їх сам.



Закон про евтаназію зіткнувся з сильним опором з боку консервативних партій та Католицької церкви, які історично впливали на громадські погляди на питання кінця життя.

