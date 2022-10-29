У нього відмерла частина мозку, – російський опозиціонер про виступ Путіна на Валдаї

За 8 місяців війни кремлівський диктатор Владімір Путін до яких тільки заяв не вдавався. Нещодавня промова божевільного на Валдаї стала у певному сенсі революційною.

Цей виступ Путіна відзначився вражаючою абсурдністю. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Ігор Яковенко.

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Промова дійсно виділялася неймовірною концентрацією абсурду. В цілому це були конвульсії. Очевидно, вже відмерла якась частина мозку, яка відповідає за логіку та причинно-наслідкові зв'язки,

– запевняє Яковенко.

Путіну потрібен лікар

Російський диктатор ніяк не може визначитися, що ж відбувається в Україні – напевно, "спецоперація". А, можливо, "народна", "священна" або "вітчизняна" війна? Остання версія навіженого – "громадянська війна".

"Ви наївно думаєте, що це війна, яку веде фашистська Росія. Насправді Путін вважає, що це – громадянська війна. На його думку, українці та росіяни – це один народ, а отже між ними йде громадянська війна", – відзначив Яковенко.

За словами Яковенка, така невизначеність пояснюється тим, що ніхто не розуміє найважливішого – що це таке і навіщо все затіяно. "Путін сам цього не розуміє", – наголошує він.

Під час виступу кремлівського диктатора запитали, навіщо він розпочав війну. Путін відповів, що, виявляється, за 8 років в Україні створили ешелоновані системи оборони, і якби він 24 лютого не напав, їх побудували б не лише на Донбасі, а й по всій країні. Втім, запитати, який зв'язок між системами оборони всередині суверенної країни та ймовірним нападом України на Росію – ніхто не здогадався.

"Це система оборони. Люди ставлять в себе залізні двері, аби на них не напали. Це ж не означає, що вони збираються грабувати сусідів", – підкреслив опозиціонер.

Яковенко переконаний, що в Путіна дуже серйозний діагноз. Зокрема, спостерігається повна деградація особистості.

Там дуже серйозний діагноз. Це розпад особистості, безумовно. І свідком цього був весь світ. У цьому сенсі справді дивовижна річ,

– наголосив Ігор Яковенко.

Сьогодні Путін не лише бреше, а й вірить у свою брехню. Він малює свою картинку світу в якій зручно існувати, в якій він не є ідіотом та негідником. "Якщо він відмовиться від цього, ці два слова – ідіот та негідник – проступлять в нього на лобі. Тому зараз він вже вірить в те, що говорить", – підсумував російський опозиціонер Ігор Яковенко.

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Феноменальний абсурд

Сьогодні увесь світ бачить Росію по-іншому. Це вже не та країна, з якою могли про щось говорити та домовлятися у грудні минулого року. Однак Путін гадає, що нічого не змінилося. На переконання Михайла Шейтельмана, нашому хворому стає все гірше. Політтехнолог виділив два шедеври, які у своїй промові Путін видав один за одним:

літературний розбір твору "Біси" – Путін віртуозно проаналізував твір Достоєвського з різних боків;

звинувачення Заходу в тому, що вони викололи очі Копернику, забили камінням Шекспіра та відрізали язик Цицерону.

Зауважимо, у мережі також звернули увагу на стан здоров'я диктатора. Під час виступу він часто кашляв, а його рука була нездорового синьо-зеленого кольору. Ба більше, було помітно, що диктатору важко триматися на ногах.