У нього є довідка з психлікарні, тут нічого дивного, – Лещенко про фейки, які поширив Кива

Російська пропаганда активно поширює фейки про війну в Україні. Головний з них – Володимир Зеленський "втік" з України.

Щоб поширити цю брехню, Кремль використав весь арсенал пропагандистів. Про це заявив журналіст та екснардеп Сергій Лещенко, інформує 24 канал.

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За його словами, у тому, що фейки поширює український проросійський нардеп Ілля Кива нема нічого дивного. Адже він зрадник, який виїхав з України.

Раніше в Україні його засуджували за корупційні злочини, а також він має довідку з психлікарні. Про повну деградацію органів влади у Росії свідчить те, що фейк публічно та від свого імені поширив голова Держдуми В'ячеслав Володін,

– сказав Лещенко.

Щоб зрозуміти наскільки це безглуздо, Лещенко порадив уявити, як голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук абсолютно серйозно каже, що Путін сидить в Тундрі, його охороняють білі бойові ведмеді, які готуються до евакуації за полярне поле.

Зауважимо, Володимир Зеленський перебуває в Україні й захищає свій народ. Кремль поширює фейки про втечу президента, аби посіяти серед українців паніку.

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