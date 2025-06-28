Номера телефонів ТЦК: куди дзвонити по мобілізації, військовому обліку чи відстрочці

В Україні оновили контакти позаштатних гарячих ліній в обласних ТЦК та СП. У ЗСУ повідомили актуальні номера та електронні адреси.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська. Гарячі лінії обласних ТЦК та СП існують задля можливості звернутися з питаннями про мобілізацію, військовий облік, оформлення документів та інших потреб.

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Куди дзвонити з питань мобілізації і обліку

ОК ПІВДЕНЬ

Кіровоградський ОТЦК та СП (066) 033−79−62, (0800) 507−086

Вінницький ОТЦК та СП (0432) 660−567, (0800) 507−693

Одеський ОТЦК та СП (048) 752−82−60, (048) 752−82−64

Херсонський ОТЦК та СП (0800) 509−892

Миколаївський ОТЦК та СП (0800) 509−893

ОК ПІВНІЧ

Сумський ОТЦК та СП (066) 032−89−20 (sovk@post.mil.gov.ua)

Чернігівський ОТЦК та СП (04622) 3−10−07, (096) 852−05−82 (chernigiv.otcksp@post.mil.gov.ua)

Черкаський ОТЦК та СП (0472) 37−3−52, (0800) 505−609, (066) 033−78−93 (cherkasy_otck@post.mil.gov.ua)

Київський ОТЦК та СП (044) 456−63−61, (066)-033−78−26 (kyivskuyovk@post.mil.gov.ua)

Київський МТЦК та СП (0800) 502−979, (044) 290−44−37, (044) 290−42−01 (kyiv_mvk@post.mil.gov.ua)

Полтавський ОТЦК та СП (0800) 502−992, (066) 032−89−24 (polt_ovk@post.mil.gov.ua)

Житомирський ОТЦК та СП (0412) 47−37−17, (0412) 47−37−26, (093) 616−74−10, (066) 033−78−86 (ztovk@post.mil.gov.ua)

ОК СХІД

Дніпропетровський ОТЦК та СП (056) 770−83−76, (0800) 507−089

Запорізький ОТЦК та СП (061) 764−13−54, (066) 033−81−29, (0800) 507−083

Харківський ОТЦК та СП (057) 341−40−17, (066) 033−81−62

Донецький ОТЦК та СП Луганський ОТЦК та СП (0800) 507−084, (066) 033−81−69, (050) 950−94−98

ОК ЗАХІД

Закарпатський ОТЦК та СП (066) 033−80−24, (067) 600−69−12 (zkovk@post.mil.gov.ua)

Тернопільський ОТЦК та СП (0352) 52−12−82, (0800) 509−490

Львівський ОТЦК та СП (0800) 509−390

Чернівецький ОТЦК та СП (066) 033−80−61, (050) 088−20−55, (0800) 509−340

Волинський ОТЦК тп СП (0332) 75−04−52, (096) 057−43−70, (0800) 505−208

Івано-Франківський ОТЦК та СП (066) 033−80−59, (0800) 504−470

Рівненський ОТЦК та СП (0362) 62−07−36, (0800) 505−249

Хмельницький ОТЦК та СП (0382) 72−08−16, (0382) 65−00−44, (0800) 505−229

Кол-центри працюють 7 днів на тиждень: з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00, а на вихідних – з 09:00 до 15:00. Під час тривоги вони не працюють, оскільки оператори вимушені прямувати в укриття.

У разі відсутності відповіді є змога зателефонувати на гарячу лінію позаштатного кол-центру Командування Сухопутних військ Збройних Сил України за номером 0800−500−410.

Зауважимо, раніше ми розповідали, хто та де може вручати повістки.