Номера телефонів ТЦК: куди дзвонити по мобілізації, військовому обліку чи відстрочці
- В Україні оновили контакти гарячих ліній обласних ТЦК та СП для питань мобілізації, військового обліку та відстрочки.
- Кол-центри працюють щодня, але під час тривоги оператори вимушені прямувати в укриття.
- У разі відсутності відповіді можна дзвонити на гарячу лінію Командування Сухопутних військ ЗСУ.
В Україні оновили контакти позаштатних гарячих ліній в обласних ТЦК та СП. У ЗСУ повідомили актуальні номера та електронні адреси.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська. Гарячі лінії обласних ТЦК та СП існують задля можливості звернутися з питаннями про мобілізацію, військовий облік, оформлення документів та інших потреб.
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Куди дзвонити з питань мобілізації і обліку
ОК ПІВДЕНЬ
- Кіровоградський ОТЦК та СП (066) 033−79−62, (0800) 507−086
- Вінницький ОТЦК та СП (0432) 660−567, (0800) 507−693
- Одеський ОТЦК та СП (048) 752−82−60, (048) 752−82−64
- Херсонський ОТЦК та СП (0800) 509−892
- Миколаївський ОТЦК та СП (0800) 509−893
ОК ПІВНІЧ
- Сумський ОТЦК та СП (066) 032−89−20 (sovk@post.mil.gov.ua)
- Чернігівський ОТЦК та СП (04622) 3−10−07, (096) 852−05−82 (chernigiv.otcksp@post.mil.gov.ua)
- Черкаський ОТЦК та СП (0472) 37−3−52, (0800) 505−609, (066) 033−78−93 (cherkasy_otck@post.mil.gov.ua)
- Київський ОТЦК та СП (044) 456−63−61, (066)-033−78−26 (kyivskuyovk@post.mil.gov.ua)
- Київський МТЦК та СП (0800) 502−979, (044) 290−44−37, (044) 290−42−01 (kyiv_mvk@post.mil.gov.ua)
- Полтавський ОТЦК та СП (0800) 502−992, (066) 032−89−24 (polt_ovk@post.mil.gov.ua)
- Житомирський ОТЦК та СП (0412) 47−37−17, (0412) 47−37−26, (093) 616−74−10, (066) 033−78−86 (ztovk@post.mil.gov.ua)
ОК СХІД
- Дніпропетровський ОТЦК та СП (056) 770−83−76, (0800) 507−089
- Запорізький ОТЦК та СП (061) 764−13−54, (066) 033−81−29, (0800) 507−083
- Харківський ОТЦК та СП (057) 341−40−17, (066) 033−81−62
- Донецький ОТЦК та СП Луганський ОТЦК та СП (0800) 507−084, (066) 033−81−69, (050) 950−94−98
ОК ЗАХІД
- Закарпатський ОТЦК та СП (066) 033−80−24, (067) 600−69−12 (zkovk@post.mil.gov.ua)
- Тернопільський ОТЦК та СП (0352) 52−12−82, (0800) 509−490
- Львівський ОТЦК та СП (0800) 509−390
- Чернівецький ОТЦК та СП (066) 033−80−61, (050) 088−20−55, (0800) 509−340
- Волинський ОТЦК тп СП (0332) 75−04−52, (096) 057−43−70, (0800) 505−208
- Івано-Франківський ОТЦК та СП (066) 033−80−59, (0800) 504−470
- Рівненський ОТЦК та СП (0362) 62−07−36, (0800) 505−249
- Хмельницький ОТЦК та СП (0382) 72−08−16, (0382) 65−00−44, (0800) 505−229
Кол-центри працюють 7 днів на тиждень: з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00, а на вихідних – з 09:00 до 15:00. Під час тривоги вони не працюють, оскільки оператори вимушені прямувати в укриття.
У разі відсутності відповіді є змога зателефонувати на гарячу лінію позаштатного кол-центру Командування Сухопутних військ Збройних Сил України за номером 0800−500−410.
Зауважимо, раніше ми розповідали, хто та де може вручати повістки.