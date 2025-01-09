Затримано номінального власника онлайн-казино Pin-Up, що відмивало російські гроші

ДБР затримало номінального власника відомого онлайн-казино Pin-Up. Йому вручили підозру у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора. Раніше підозру уже вручили трьом громадянам Росії, які є бенефіціарними власниками, та двом громадянам України, а саме директору та власнику торгової марки й домену.

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Що відомо про справу Pin-Up

Слідство встановило, що підозрюваний вніс 30 мільйонів гривень до статутного капіталу юридичної особи, що займається організацією азартних ігор у Інтернеті. Походження цих коштів законним чином не підтверджено.

Після цього бенефіціарні власники Pin-Up, громадяни Росії, забезпечили незаконну роботу казино в Україні та незаконно збирали інформацію про клієнтів вебсайту.

"У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань", – додали прокурори.

Пов'язані з казино особи наразі діють на території так званої "лнр" та фінансують російський оборонно-промисловий комплекс. Окрім того, особа, яка безпосередньо контролює діяльність Pin-Up фінансувала ветеранів так званої "сво".

До ж онлайн-казино досі працює на території Росії та російських вебресурсах.

Затриманий ДБР номінальний власник казино певний час проживав на Кіпрі, де спілкувався із бенефіціарними власниками.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

У ДБР розповіли про деталі справи Pin-Up: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше уже було арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 мільярда гривень з рахунків товариств, які організували діяльність казино.