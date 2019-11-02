Номінант на Греммі та відомий бітбоксер пишуть саундтрек фільму "Артефакт Чорнобиля"

Документальне арт-кіно “Артефакт Чорнобиля” - сучасне українське документальне арт-кіно про переосмислення Чорнобильської трагедії в минулому української нації. Стрічка розповідає про сучасний стан Чорнобиля та відношення до нього різних людей, про культуру навколо та еволюцію проекту ARTEFACT, який за допомогою сучасного мистецтва розповідає про Чорнобиль українцям та світу.

Після серіалу HBO, Чорнобиль сильно привернув увагу всього світу. Саме зараз важливо створювати власні культурні продукти, щоб відповісти на запит про сучасне сприйняття Чорнобиля українцями та показати, що Україна не просто вижила після атомної трагедії, а навчилася з цим жити і має унікальний досвід, яким важливо ділитися зі світом, – говорить продюсер фільму Світлана Коршунова.

Прем’єра фільма в Україні та світі запланована на весну 2020 року, а наразі тривають зйомки у Чорнобилі та Києві. Тут задіяно багато експертів, культурних та медійних персон. Відомо, що деякі зйомки також проходили на відомій культурній події світу – Burning Man у США.

Нещодавно спеціально для зйомок митці проекту "Артефакт" створили Чорнобильське сяйво – найбільшу діджитал-скульптуру у світі з гігантської радіолокаційної станції ДУГА у Чорнобилі. Ця діджитал скульптура стала третьою активацією АРТЕФАКТу, про який буде розказано в стрічці.

Перша активація сталася у листопаді 2018 року, тоді діджитал-скульптуру зі штучним інтелектом активували у самому центрі Прип’яті вночі для світових медіа. Тоді про це написали The Guardian, El Confidencial, VICE, Bloomberg, Reuters, Associated Press з загальним медіаохопленням по світу більше 80 мільйонів. Другий Артефакт було активовано арт-додатком доповненої реальності AR.TEFACT, який відкривав портал в Чорнобиль з пустелі самісінького Burning Man.

У всіх цих активаціях музика завжди була важливою та невід’ємною частиною діджитал скульптур "Артефакту", звісно що і до саундтреку стрічці приділено не мало уваги.

В основу саундтреку кінострічки "Артефакт Чорнобиля" увійде музика, написана з використанням "Звуків Чорнобиля" автором проекту музикантом RASSVET, автором проекту Валерієм Коршуновим, спеціально для активації першої діджитал скульптури у Прип’яті. Дев’ять композицій були направлені у штучний інтелект діджитал-скульптури, якій від цього формував відео на своїх екранах та лазерний мапінг на Прип’ять.

Аудіобібліотеку "Звуки Чорнобиля" митці проекту створили ще на початку ARTEFACT у 2018 і виклали її у вільний доступ для всіх музикантів світу. Організатори записали характерні для зони звуки: тріск дозиметра, скрип Колеса огляду, шум Рудого лісу, технічні звуки, відлуння, гуркіт течії тощо. У найбільш надзвичайних локаціях Зони відчуження – Градирні, місті Прип'ять, енергоблоках ЧАЕС вони не тільки записували звуки Зони, а й надали нового звучання відомии мелодіям. Характерні для цих місць реверберація і частотно-фазові спотворення надають музиці неповторний характер і допомагають передати атмосферу Чорнобиля.

Тоді ж з’явилась і перша запрошена зірка саундтреку стрічки – номінант на Греммі Крістоф Етьє, якого Валерій Коршунов запросив створити одну композицію для активації.



Крістоф Етьє

В 2017 році я працював з проектом Євробачення, Крістоф був одним з запрошених артистів і нам вдалося познайомитись ближче. Виявилось, що він має активну соціальну позицію, антиглобалістичні думки та дуже зацікавлений темою Чорнобиля. Після запуску ARTEFACT та створення бібліотеки "Звуки Чорнобиля" я запропонував Крістофу створити одну з композицій для майбутнього проекту. Він погодився та вже через декілька місяців ми представили трек на першій активації у Прип’яті, – розповідає організатор проекту Валерій Коршунов.



Валерій Коршунов дає інтерв'ю

Артист використав запис жіночого голосу, який у ті дні лунав з гучномовців на вулицях Прип’яті та оголошував про вибух та евакуацію міста. Цей запис старий та дуже поганий, але він ідеально передає атмосферу трагедії. У треці також є Звуки Чорнобиля.

Я постарався зробити так, щоб у треці було чути тишу, яка б передавала атмосферу міста-привида, яким Прип’ять є сьогодні. Так, в електронній музиці нелегко передати тишу, але я сподіваюсь, що мені це вдалося, – каже Крістоф.

Також у фільмі можна буде почути найкращого бітбоксера світу, Dub FX, який був одним із хедлайнерів Atlas Weekend 2019. Артист мало що знав про катастрофу Чорнобиля, але з цікавості погодився відвідати Зону відчуження. Ця поїздка дуже вразила музиканта, весь день він з командою АРТЕФАКТ провів в Зоні, де дізнався багато про трагедію та її наслідки.



Dub FX

Взагалі Бен (Dub FX) відомий своїми лайвами просто неба на вулицях, не обійшлося без лайву і у Чорнобилі. Переповнений враженнями він створив біт зі "Звуків Чорнобиля" та співу бабусь Чорнобильського регіону прямо під час поїздки, а потім записав лайв-відео на одній секретній локації Зони.

Бітбоксер переосмислив свій старий трек – "Fake Paradise", який написаний про уявний рай споживацького суспільства. У новій версії трек розповідає про Прип’ять, це місто мало би бути раєм за словами радянської влади. Місцем, де соціалізм втілився в життя, саме тут, наприклад, з’явився перший в Радянському Союзі супермаркет, місто мало все необхідне для комфортного життя за мірками тих років. Всі ми знаємо, чим це закінчилось.

Композиція стала основою одного з експонатів міжнародної медіа-арт виставки ARTEFACT: Chernobyl 33, яка за допомогою сучасного мистецтва переосмислює інформаційну складову Чорнобильської катастрофи та обов’язково з’явиться у документальній стрічці з розповіддю самого Бена про Чорнобиль.

Я мало знав про Чорнобиль, коли сталася аварія мені було всього 3 роки. Вона пройшла десь далеко, в Радянському Союзі. Я тоді не знав, що є така країна Україна. Тепер, я побачив з чим зіткнулися українці, дізнався про їхній подвиг. Поїздка справила на мене величезне враження, я буду розповідати про неї онукам! – каже Бенжамін Стендфорд (Dub FX).

Хто такий Крістоф Етьє? Французький продюсер та діджей. Учасник і засновник гурту Telepopmusik, номінованого на Grammy за танцювальний суперхіт "Breathe", а також сольного проекту Antipop

Хто такий Dub FX (Бенжамін Стендфорд)? Австралійський музикант і бітмейкер, що здобув світову славу завдяки тому, що за допомогою бітбоксу створює звуки, а з них - композиції і унікальні лайв-перформанси, з якими виступає під відкритим небом по всьому світу. Його відео збирають мільйони переглядів на YouTube.

У документальному арт-кіно йдеться про сучасні культурні артефакти навколо Чорнобиля. Фільм пояснює, навіщо робити масштабні культурні проекти в Чорнобилі для залучення уваги до проблем медіаграмотності і фейковий новин сьогодні. Автори провели багато дослідницької роботи з інформаційної складової трагедії Чорнобиля та її впливом на сучасну культуру.

Проект документального арт-кіно "Артефакти Чорнобиля" отримав підтримку Українського Культурного Фонду. Фільм буде продубльований 3 мовах і представлений на українському телебаченні і декількох міжнародних фестивалях.