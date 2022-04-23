Нормальний лідер не має права боятися, – Зеленський про загрозу замахів на зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський не боїться можливого замаху на нього під час потенційної зустрічі з Володимиром Путіним. Цим питанням ретельно займається його охорона.

На цьому президент наголосив під час пресконференції на одній зі станцій метро в Києві, передає 24 канал. Цікаво, що час від часу мусили призупиняти захід через вагони, які проїжджали повз.

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Я не маю права боятися

Зеленський наголосив, що український народ – неймовірно відважний і нічого не боїться. Хтось бореться проти окупантів на фронті, хтось голіруч зупиняє російські танки. В таких умовах він просто не має права боятися.

Я не боюсь зустрічі з президентом (Путіним – 24 канал), якщо ви говорите про замахи. Боятися я просто не маю права… Нормальний лідер не має права боятися, коли йдеться про нашу державу та нашу незалежність, – наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що не сильно боїться через можливі замахи. А-от його охорона та сім'я – дуже переживають.

Пресконференція Володимира Зеленського у метро: онлайн-трансляція