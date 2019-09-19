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      Нормандська змова – державна зрада: у Києві мітингували проти формули Штайнмаєра (фото)

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      У Києві мітингували проти формули Штайнмаєра
      У Києві мітингували проти формули Штайнмаєра / Фото з соцмереж

      У Києві біля Офісу Президента України влаштували акцію "Нормандська змова – державна зрада". Люди мітингували проти так званої формули Штайнмаєра щодо виборів на окупованому Донбасі.

      Один із організаторів акції в ефірі Еспресо заявив, що реалізація цієї формули – це державна зрада.

      Читайте також: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

      Ми хочемо застерегти, щоб він (президент – ред. 24 канал) не перейшов за червону лінію. Не вчинив держзраду і лишився нормальною людиною,
      – сказав Білоус.

      Мітингарі також вимагали від президента Володимира Зеленського не закріплювати особливий статус окупованої частини Донбасу в Конституції.

      мітинг київ
      Багато людей прийшли на акцію протесту під ОПУ/ Фото з соціальних мереж

      мітинг опу київ
      Акція відбувалася перед ОПУ/ Фото з соціальних мереж

      На акцію протесту прийшли декілька десятків людей. Вони розгорнули український прапор перед будівлею ОПУ.

      мітинг київ опу
      Учасники акції розгорнули прапор/ Фото з соціальних мереж

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 2 вересня дав згоду на так звану формулу Штайнмаєра щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу. В Офісі Президента України наразі нічого про це не знають.

      Україна готова реалізувати так звану формулу Штайнмаєра щодо місцевих виборів на Донбасі, але за кількох умов. Серед них – повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій. Більше умов – читайте за посиланням.

      Важливо: Формула Штайнмаєра щодо Донбасу: у Кремлі окреслили власне бачення нинішньої ситуації

      Що передбачає формула Штайнмаєра?Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмаєр запропонував таку модель:

      - Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;
      - відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;
      - реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

      Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.

      blog_ava
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      Теги: Офіс Президента Новини Росії Протести Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Зеленський Новини Києва Формула Штайнмаєра Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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