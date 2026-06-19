Рекордна кількість людей в укриттях: які є обмеження та чому це важливо

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

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Як розраховують місткість укриття?

Місткість кожного укриття визначається індивідуально на етапі проєктування відповідно до чинних Державних будівельних норм.

Вона розраховується залежно від площі приміщення та його призначення. Зокрема, мінімальна норма передбачає 0,6 квадратного метра на одну особу при одноярусному розміщенні місць для сидіння. Тоді як для закладів освіти цей показник можуть збільшувати до 1 квадратного метра на людину, щоб забезпечити більш безпечні та комфортні умови перебування дітей.

Чим небезпечне перевищення кількості людей в укритті?

Крейтор зауважив, що в укритті може перебувати лише та кількість людей, яка вказана в його проєкті. Тоді як перевищення цього ліміту створює серйозні ризики, зокрема суттєво погіршується якість повітря, стає важче дихати, значно зростає ризик підхопити інфекційні хвороби.

У разі порушень встановлених норм варто повідомляти адміністрацію закладу або балансоутримувача, адже саме вони несуть відповідальність за стан приміщень та створення безпечних умов.

Якщо ж порушення не усуваються після звернень або становлять загрозу для здоров'я людей, слід звертатися до відповідних контролюючих органів. Зокрема, це можуть бути територіальні підрозділи Держпродспоживслужби, а також органи місцевого самоврядування або військові адміністрації.

Хочу наголосити, що небайдужість громадян і своєчасне повідомлення про виявлені проблеми допомагають швидше усувати недоліки та створювати безпечні й комфортні умови для людей у місцях тимчасового перебування та укриттях,

– резюмував Крейтор.

Скандали з наметами у метро під час атак

Під час масованої атаки Росії на столицю 2 червня рекордна кількість людей скористалася київським метрополітеном як укриттям. За даними метрополітену, на станціях метро перебували понад 41 тисяча осіб, серед них близько 4,5 тисячі дітей.

Саме тоді у мережі розгорівся скандал. Частина людей обурювалися через великі намети, які займають багато простору, через що іншим складніше розміститися.

Користувачі писали, що через велику кількість людей на станціях було важко знайти місце для відпочинку. Деякі скаржилися на задуху, дискомфорт і тривогу та закликали владу покращити умови перебування в укриттях під час тривалих повітряних атак.

У метрополітені відреагували, там закликали мешканців та гостей міста, які прямують до укриття під час повітряної тривоги, брати із собою лише найнеобхідніші речі, мовиться про воду або чай, персональні ліки, теплий одяг, каремат або спальник. Також там попросили відмовитись від громіздких предметів, й наметів зокрема, оскільки платформи станцій є спільним простором для всіх, хто перебуває в укритті.