Біля кордону Норвегії винищувачі перехопили російський літак-розвідник

Російський розвідувальний літак Іл-20 здійснював розвідку поблизу кордону Норвегії. Аби перехопити його, у повітря підняли два винищувачі F-35. Зауважимо, що таке стається вже не вперше.

Неприємний інцидент за участі російського літака стався напередодні, 21 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

Дивіться також Системи NASAMS та F-16: Норвегія передасть Україні новий пакет допомоги

Норвезькі F-35 перехопили російський Іл-20

Згідно з оприлюдненою інформацією, російський літак помітили неподалік норвезького регіону Фіннмарк, який межує з Мурманською областю країни-агресорки. У відповідь на такі дії з бази Евенес, розташованої поблизу Нарвіка, вилетіли винищувачі F-35.

Як пише PAP, вони перехопили літак у міжнародному повітряному просторі біля кордону Норвегії. Командування Військово-повітряних сил Норвегії повідомило, що операція мала "штатний" характер, але подібна активність Росії відбувається дедалі частіше.

Видання наголошує, що розвідувальна та шпигунська діяльність на півночі Скандинавії з боку Росії значно посилилася з весни 2024 року після вступу Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

До слова, нагадаємо, що кілька місяців тому пара польських винищувачів F-16 перехопила російський літак-розвідник Іл-20. Він виконував розвідувальну місію в міжнародному просторі над Балтійським морем. Перехоплення було здійснено без порушення польських територіальних вод.