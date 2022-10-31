Норвегія переводить військових у стан підвищеної бойової готовності

Норвегія з 1 листопада переводить військових у стан підвищеної бойової готовності для посилення безпеки через розпочату Росією війну в України.

Відповідну заяву озвучив прем'єр-міністр норвезького уряду Йонас Гар Стьоре. За його словами, політика безпеки країни перебуває в найсерйознішій ситуації за останні десятиліття.

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Немає жодних ознак того, що Росія розширить війну на інші країни, але зростання напруженості робить нас більш вразливими до загроз, розвідувальних операцій і кампаній впливу,

– зазначив Стьоре.

Як саме Норвегію буде посилювати оборону

Упродовж останніх тижнів Сили оборони Норвегії посилили свою присутність та патрулювання навколо об'єктів критичної інфраструктури в Північному морі.

Національна гвардія продовжуватиме захищати критично важливу інфраструктуру на суші разом з поліцією.

Норвезькі збройні сили переходять на новий етап у своєму плануванні. Пріоритетними стануть завдання, які дають готовність до надзвичайних ситуацій тут і зараз. Не все, що робиться, є тим, чим здається, і не про все ми можемо говорити відкрито,

– повідомив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Серед іншого, як повідомляється, військово-повітряні сили скасували навчання зі своїми винищувачами F-35 у США, щоб залишитись в Норвегії.

Що цьому передувало

В останні тижні в Норвегії було заарештовано та затримано декілька громадян Росії з безпілотниками.

У зв'язку з санкціями проти Росії, російським громадянам заборонено керувати безпілотниками на норвезькій території.

Також в Норвегії затримали співробітника норвезького Арктичного університету Тромсе, який називав себе професором із Бразилії Жозе Ассіса Джіаммаріа. Насправді він є росіянином і його справжнє ім'я Михайло Мікушин, він кадровий офіцер ГРУ.

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Норвегія є членом НАТО і межує з Росією в арктичному регіоні. Норвегія наразі є найбільшим постачальником природного газу в Євросоюз, на частку якого припадає майже чверть всього імпорту ЄС після зменшення російських поставок.