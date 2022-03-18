Норвегія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, які стали для країни наймасштабнішими в історії
18 березня 2022 , 16:20Читать новость на русском
Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило, що уряд країни приєднається до санкцій ЄС проти Росії. Їх спричинив, звісно ж, напад агресора на Україну.
Норвезькі санкції торкнуться фінансового, енергетичного, транспортного, технологічного та оборонного секторів економіки Росії. Постраждають також сотні росіян та організацій.
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Про які обмеження мовиться
Санкції Норвегії відповідають тим, які ЄС увів до 9 березня включно. Виняток становлять обмеження щодо Russia Today та Sputnik.
Глава МЗС Норвегії Аннікен Хюітфельд заявила, що це "наймасштабніший пакет санкцій, який будь-коли вводила Норвегія".
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