У Норвегії під льодом виявили давнє поселення епохи вікінгів

Норвезькі археологи виявили поблизу перевалу Лендбрен досі невідоме зруйноване поселення. Воно належить до 750 – 1150 років, тобто до епохи вікінгів.

Артефакти свідчать про те, що там проходив важливий коридор, який використовували місцеві жителі та торговці.

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Давнє поселення у Норвегії

Точний вік знайденого під льодом та снігом поселення залишається невідомим. Однак результати радіовуглецевого датування свідчать про те, що 21 розкопані житла належать до 750 – 1150 років, тобто до епохи вікінгів.

Археологи припускають, що поселення могло бути цілорічним. Адже аналізи пилку зі сусіднього болота говорять про те, що землеробство тут виникло приблизно у 300 році нашої ери. Будинки могли використовувати місцеві мисливці, які полювали там на північних оленів.

Інші знахідки на місці розкопок

Окрім житла, археологи знайшли залишки саней, мертвих тварин, одяг, предмети побуту та інші предмети. Весь цей час вони перебували під льодом та снігом.

Археологи планують повернутися на перевал пізніше, аби продовжити там дослідження.

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Раніше у Норвегії під час розкопок на Лофотенських островах археологи виявили добре збережений скелет людини. Попередньо він датується залізною добою.



У Норвегії під льодом відкопали давнє поселення / Фото Espen Finstad/Hege Vatnaland



Поселення належить до епохи вікінгів / Фото Espen Finstad/Hege Vatnaland