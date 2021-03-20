У Норвегії прем'єрка порушила карантин, святкуючи день народження: поліція відкрила справу

Поліція Норвегії розслідує справу щодо прем'єр-міністерки Ерни Сульберг. Причина – на свій день народження вона зібрала в одному приміщенні 13 людей, а через карантин можна було лише 10.
Джерело:The Guardian
Святкування відбулось наприкінці лютого. Глава уряду відзначала своє 60-річчя разом із родичами на лижному курорті в місті Гейло.
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Деталі порушення при святкуванні
У перший вечір на вечерю прийшли 13 гостей. Однак сама Сульберг була відсутня. Наступного дня святкування продовжилось в орендованій квартирі.
Через коронавірусні обмеження у Норвегії можна збиратись групами до 10 людей. Тобто очільниця норвезького уряду порушила карантинні правила.
Що каже Сульберг
Прем'єрка вже вибачилась за свою "неуважність".
Мені шкода, що моя сім'я і я порушили правила, цього ніколи не повинно було статися. Я зробила помилку і хочу вибачитися за це,
– зазначила вона.
Як відреагувала поліція
Поліцейські відкрили справу щодо порушення главою уряду Норвегії карантинних обмежень.
На тлі інформації, що з'явилася в пресі, а також власних заяв прем'єр-міністра, поліція вирішила почати розслідування, пов'язане з потенційним порушенням законодавства про інфекційні захворювання,
– йдеться в заяві поліції.
Правоохоронці зазначили, що органи прокуратури розглянуть можливість застосування правової санкції щодо прем'єрки.
Ситуація з коронавірусом у Норвегії: коротко
- Станом на 20 березня у Норвегії коронавірусом захворіли понад 85 тисяч громадян.
- Перемогти смертельну інфекцію змогли понад 70 тисяч.
- Від початку епідемії померли 648 людей.