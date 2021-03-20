У Норвегії прем'єрка порушила карантин, святкуючи день народження: поліція відкрила справу

Поліція Норвегії розслідує справу щодо прем'єр-міністерки Ерни Сульберг. Причина – на свій день народження вона зібрала в одному приміщенні 13 людей, а через карантин можна було лише 10.

Святкування відбулось наприкінці лютого. Глава уряду відзначала своє 60-річчя разом із родичами на лижному курорті в місті Гейло.

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Деталі порушення при святкуванні

У перший вечір на вечерю прийшли 13 гостей. Однак сама Сульберг була відсутня. Наступного дня святкування продовжилось в орендованій квартирі.

Через коронавірусні обмеження у Норвегії можна збиратись групами до 10 людей. Тобто очільниця норвезького уряду порушила карантинні правила.

Що каже Сульберг

Прем'єрка вже вибачилась за свою "неуважність".

Мені шкода, що моя сім'я і я порушили правила, цього ніколи не повинно було статися. Я зробила помилку і хочу вибачитися за це,

– зазначила вона.

Як відреагувала поліція

Поліцейські відкрили справу щодо порушення главою уряду Норвегії карантинних обмежень.

На тлі інформації, що з'явилася в пресі, а також власних заяв прем'єр-міністра, поліція вирішила почати розслідування, пов'язане з потенційним порушенням законодавства про інфекційні захворювання,

– йдеться в заяві поліції.

Правоохоронці зазначили, що органи прокуратури розглянуть можливість застосування правової санкції щодо прем'єрки.

Ситуація з коронавірусом у Норвегії: коротко