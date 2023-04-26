У Норвегії випадково впала шведська ракета: як відреагували в Осло
Джерело:Шведська космічна корпорація
Вранці понеділка, 24 квітня, на території Норвегії випадково впала шведська ракета. Це дослідницький снаряд, який запустила компанія Sweden Space з космічного центру Есрейндж.
У SSC повідомили, що ракету запустили близько 07:20 за місцевим часом із космічного центру. Однак, вона пройшла довшу траєкторію, аніж планували, та "приземлилася" на території Норвегії.
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Що відомо про падіння шведської ракети в Норвегії
У компанії розповіли, що це була дослідницька ракета мікрогравітації. Вона пройшла трохи довшу та більш західну траєкторію, ніж розрахували у Швеції, впала на відстані 15 кілометрів у сусідній Норвегії.
Ракета досягла висоти 250 кілометрів, де проводилися експерименти в умовах невагомості. Ракета та її корисний вантаж приземлилися на висоті близько 1000 метрів у гірському масиві приблизно за 40 кілометрів на північний захід від запланованого місця посадки,
– зазначили у Sweden Space.
Триває робота з вилучення корисного вантажу. Також розпочали розслідування для визначення технічних деталей незапланованої траєкторії польоту.
"Існують процедури, коли щось йде не так, і ми інформуємо як шведський, так і норвезький уряди та інших учасників", — сказав керівник комунікацій SSC Філіп Олссон.
Як відреагували в Норвегії
Reuters пише, що у МЗС повідомили: "Влада Норвегії дуже серйозно ставиться до будь-якої несанкціонованої діяльності на норвезькому боці кордону". Також додали, що міністерство ще не отримало офіційного повідомлення про інцидент від шведської влади.
Окрім того, у міністерстві зазначили, що наразі невідомо, чи було завдано шкоди околицям, тоді як представник SSC сказав, що ракета впала нібито далеко від будь-якого населеного пункту.