Норвезька медіа-група залишає Росію і передає свої друкарні "Новій газеті". Відомо, що головним редактором останньої є лауреат Нобелівської премії миру Дмитро Муратов.

Відповідний допис з'явився на сайті компанії. Там пояснили, що не можуть працювати в Росії після повномасштабної війни, яку Москва почала проти України.

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Медіа-група Amedia припиняє бізнес в Росії

У зв'язку з військовою агресією Росії в Україні Amedia не може продовжувати поліграфічний бізнес у Росії… Amedia йде з Росії таким чином, що контроль передається лауреату Нобелівської премії миру Дмитру Муратову,

– повідомили у компанії.

Там також додали, що "Нова газета" Муратова припинила друкуватись через два попередження Роскомнагляду.

Відомо, що Amedia передає 4 друкарні, а кошти від їхнього продажу в майбутньому "підуть на підтримку незалежних ЗМІ у Росії".

"Нова газета" пояснила "Медузі", що "з величезною подякою приймають цей приголомшливий актив", обіцяють зберегти робочі місця у друкарнях, а зароблені гроші направити на підтримку незалежних медіа, включаючи саму "Нову газету".

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