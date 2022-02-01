Норвезький суд відмовився звільнити терориста Брейвіка

Норвезький суд відхилив заяву терориста Андреса Брейвіка про умовно-дострокове звільнення. Його засудили до 21 року в'язниці за вбивство 77 людей.

У рішенні Окружного суду Телемарка наголосили, що Брейвік зберігає ідеологічний світогляд, як і у 2011 році. Попри його заяви, що він має намір відстоювати свою думку лише мирним шляхом.

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Вердикт суду

Суддя констатував, що думка ув'язненого часто змінюється, вона не є послідовною. Наголосили, що Брейвік виявився "позбавленим співчуття та співчуття до жертв терору".

Наприклад, він висловив співчуття сім'ям своїх жертв, але намагався виправдати масові розстріли тим, що більшість загиблих нібито не були дітьми, а чиновниками.

Через ризики застосування насильства вирок залишили без змін.

Теракт Брейвіка: що відомо

Андерс Брейвік 22 липня 2011 року підірвав вибухівку в центрі Осло. Після цього він перевдягнувся у форму поліцейського та розстріляв людей у молодіжному таборі.

Це був найбільший теракт в історії Норвегії, адже 77 людей загинули. Брейвік визнав свою вину, але не розкаявся.

Прокурори говорили про психічний розлад чоловіка, але експертиза визнала його осудним. Тому у 2012 році Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі.

Чому Брейвік просить про звільнення

21 рік – це максимальне покарання, яке передбачає законодавство Норвегії у цьому випадку. Однак суд застосував положення, яке дозволяє автоматично продовжувати ув'язнення, якщо Брейвіка визнаватимуть небезпечним для суспільства.

Щоправда, положення має й інший пункт. Терорист може кожен рік прохати про дострокове звільнення.

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