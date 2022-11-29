Олівець, що пропалює метал: Укроборонпром розробив ноу-хау для розмінування

В Укроборонпромі розробили новинку, яка має допомогти українським саперам у розмінуванні територій. Для цього створили спеціальний "олівець". Його суперсила – пропалювати метал.

Над розробкою працювали фахівці одного з підприємств Укроборонпрому. Наразі вони створили дослідний зразок виробу (ВПМ) SF-1, який здатний пропалювати метал. Зовні він дуже схожий на олівець.

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Завдяки його екзотермічній порошковій суміші він ефективно пропалює металеві оболонки вибухонебезпечних предметів, приміром, боєприпасів. Це спричиняє вигорання вибухової речовини,

– мовиться у повідомленні.

Наразі розробники вже почали роботу над тим, аби ВПМ SF-1 можна було використовувати дистанційно за допомогою безпілотників. Це допоможе зберегти людські життя, а також підвищить якість розмінування українських територій.

В Укроборонпромі наголосили, що пристрій ВПМ SF-1 – безпечний у використанні.

Окупанти замінували тисячі кілометрів України

Російські загарбники замінували тисячі кілометрів України. У ДСНС розповіли, що станом на 18 листопада замінованими залишаються 30% території. Приблизно це дорівнює двом Австріям.

Наразі українські герої з ДСНС працюють над розмінуванням територій. Процес активно триває на території Херсонської та Миколаївської областей.

Людей просять дотримуватися правил безпеки.

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