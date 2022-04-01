Нова байка для росіян: 9 травня хочуть провести в Україні "парад перемоги"

Здійснити план із захоплення України за кілька днів у росіян не вийшло. Тож тепер Кремль придумав нову дату "перемоги" для внутрішнього ринку – 9 травня.

Про те, що Росія начебто збирається провести цьогорічний "парад перемоги" в Україні повідомила співрозмовниця одного з окупантів. Розмову перехопила СБУ.

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Жодного параду Росії не світить

З нових вкидів Росії про "дату перемоги" сміються вже навіть самі загарбники. Окупант, який зараз зі своїм підрозділом перебуває на Житомирщині, вже не вірить у переможне для його країни завершення війни.

За словами російського недовояки, зараз у нього лише одна мрія – повернення додому. Адже перед тим, як потрапити в Україну, він думав, що окупація нашої держави буде для нього легкою прогулянкою. Звісно ж, цього не трапилось – довелось зустріти рішучий опір українців.

Коли заїхали – машини повсюди підірвані, всі міста зруйновані на*уй. Мирних жителів наші зі всіх боків ху*чать,

– розповів окупант.

До слова, загарбник додав, що безліч російських військових не витримують спротиву українців і шукають причин повернутись додому. Нещодавно, зокрема, втік назад до Росії його старшина.

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