Нова хвиля буде восени: генерал армії розповів, кого в Росії мобілізуватимуть першими

Російський диктатор Володимир Путін опинився перед загрозою масштабних соціальних вибухів через критичний брак особового складу на фронті. Попри страх перед народним обуренням, у Кремлі, ймовірно, готуються до нової прихованої хвилі мобілізації восени. Стало відомо, хто опиниться в першій черзі відправлення на війну проти України.

Генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що російська влада опинилася в скрутному становищі через величезні щоденні втрати на фронті. За його словами, у Кремлі бояться спалаху внутрішніх протестів, а тому намагатимуться поповнювати армію, використовуючи найбільш безправні категорії населення.

Кого мобілізуватимуть першочергово?

Російське керівництво не ризикує оголошувати загальну мобілізацію у великих містах, оскільки суцільне неприйняття війни серед населення постійно зростає. Замість цього загарбники роблять ставку на незахищені верстви та іноземних найманців.

Але оці всі комбінації із залучення окремих контингентів, військовиків, боржників, представників уже різних національних республік або представників країн СНД, які мільйонами проживають в Росії – безправні. Оце той буде основний контингент, який будуть вони намагатися мобілізувати,

– наголосив Микола Маломуж.

Також ворог активно розгортає вербувальні пункти у 56 країнах світу, обманом заманюючи іноземних громадян на цивільні проєкти, після чого відправляє їх безпосередньо у зону бойових дій.

Генерал армії про мобілізацію у Росії: відео

Чому Путін боїться масштабних протестів?

Екскерівник зовнішньої розвідки зауважив, що понад 88% росіян виступають категорично проти участі своїх родичів у бойових діях. Правда про колосальні втрати та реальний стан справ на фронті поступово поширюється всередині російського суспільства.

Я думаю, що Путін не ризикне на масову мобілізацію у всіх регіонах. По-перше, не буде ефекту, а з іншого боку, це ризик масових протестів, а це вже підрив режиму Путіна зсередини,

– підкреслив генерал армії.

Він зауважив, що українські військові щодня нейтралізують від 1200 до 1500 окупантів, тому Кремлю надзвичайно важко компенсувати такі втрати без масового призову.

Додамо, що Дмитро Пєсков назвав "інформаційними качками" та "вкидами" української влади заяви Володимира Зеленського про плани Кремля мобілізувати ще 300 тисяч росіян для нових наступів восени. Попри заперечення російської сторони, західні медіа та розвідка повідомляють про підготовчі заходи окупантів, зокрема про інспекції щодо готовності до призову в Калінінградській області.