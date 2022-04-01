У Новій Каховці окупанти змістили владу міста та призначили колаборантів

Нова Каховка тимчасово перебуває в окупації. Ворог намагається нав'язати місту свою владу та правила.

Російські окупанти продовжують свою злочинну діяльність у Новій Каховці. Ворог відсторонив владу міста та призначив на посади своїх посіпак.

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Колаборанти при владі

Окупанти повідомили, що керувати містом буде Павло Філіпчук. Керівником поліції вони призначили Олега Буховця, а Олег Гаврилюк став керівником КВУ "Водоканал".

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