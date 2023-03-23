Це їхня звична тактика, – ОК "Південь" про інформацію, що "окупанти залишили Нову Каховку"

Увечері 23 березня з'явилася інформація, що російські окупанти начебто вийшли з Нової Каховки. Згодом Генштаб ЗСУ спростував новину. В ОК "Південь" зауважили, що окупанти використали тактику, яку вже застосували.

Наталія Гуменюк – керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" – в ефірі телемарафону прокоментувала "новину" про Нову Каховку. Вона зауважила, що це – тактика окупантів, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Ми намагаємося очищати смугу у 20 – 30 кілометрів на Лівому березі Дніпра, – Гуменюк

Те повідомлення, яке пролунало, про те, що вони залишають Нову Каховку є ознакою тактики, яку ми спостерігаємо у виконанні ворога час від часу,

– заявила Гуменюк.

Вона наголосила, що цю тактику прозоро прослідковували раніше. Коли російські окупанти посилено пакують свої валізи та відправляють до Росії все, що змогли накрасти, це означає репетицію нового "жесту". Гуменюк додала, що це – вже прикмета.

В ОК "Південь" наразі спостерігають динаміку процесів. Водночас Гуменюк не виключає, що це може бути спроба психологічного впливу на місцеве населення та сили оборони.

Повідомлення про Нову Каховку – що відбувалося

Генштаб ЗСУ під час вечірнього звернення повідомив, що російські військові вийшли з Нової Каховки. Жодних інших деталей не було. Згодом Генштаб ЗСУ опублікував спростування новини. Мовилося, що інформацію опублікували внаслідок некоректного використання наявних даних. Російські окупанти – досі у Новій Каховці. Водночас місто неодмінно звільнять.