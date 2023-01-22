У світі – нова найстаріша людина: кому перейшло звання
Джерело:Actu.fr
Після смерті Люсіль Рандон у віці 118 років найстарішою людиною у світі стала Марія Браньяс Морера. Їй 115 років.
Люсіль Рандон, більш відома як сестра Андре, померла в ніч з 16 на 17 січня в Тулоні. Вона пережила 2 світові війни та декілька спалахів різних пандемій, зокрема, COVID-19, внаслідок якого загинули десять її сусідів у будинку для літніх людей.
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У світі – нова найстаріша людина
Марія Браньяс Морера народилася в Сан-Франциско 4 березня 1907 року в сім'ї з іспанським корінням, яка емігрувала в США з Мексики. У 1915 році її батьки переїхали до Іспанії.
За інформацією американської організації дослідників геронтології Gerontology Research Group, Морера є новою найстарішою людиною світу. Вона випереджає японку Фусу Тацумі. Їй також 115 років, але дата народження жінки – 25 квітня 1907 року.
Морера живе у будинку для літніх людей в Олоте, що в Каталонії. По інший бік Піренеїв вона вже стала національним героєм. Новий статус найстарішої людини у світі означає, що в жінки з'явилася власна сторінка у Вікіпедії.
Також вона має акаунт у твітер, який веде сама. За жінкою, яка називає себе "дуже старою, але не дурною", стежать понад 7 тисяч людей. Довгожителька регулярно ділиться там спогадами та думками.
Останні демографічні тенденції
- Тривалість життя на Землі з кожним роком збільшується. Це є однією з причин, чому восени минулого року лічильник кількості жителів нашої планети перетнув позначку у 8 мільярдів.
- Цікаво, що у той час, поки в одних країнах людей стає більше й вони живуть довше, в інших країнах – кількість населення скорочується. Зокрема, у Китаї, що є найбільш густонаселеною державою, за останні роки жителів стало менше майже на цілий мільйон.
- Ймовірно, тією країною, у якій проживатиме найбільше людей, скоро стане Індія. Експерти прогнозують, що станеться це уже цього року за декілька місяців.